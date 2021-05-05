Космонавт Сергей Прокопьев: «От пропаганды надо абстрагироваться»

«Мне повезло работать в международном коллективе, где мы выше политических проблем. Все это — временно, а космическая программа будет существовать. Мы не сможем выполнить задачи одной страной».

Космонавт Сергей Прокопьев родом из Екатеринбурга. До того как отправиться в космос, он был военным летчиком, освоил самолеты Як-52, Л-39, Ту-134УБЛ, Ту-22М3, Ту-160. Своего первого полета за пределы земной атмосферы в 2018 г. Сергей Прокопьев ждал восемь лет и теперь знает, что главное качество космонавта — это терпение.



Сергей Прокопьев

О том, как исполнить свою мечту и не разочароваться на пути к ней, пройти испытание одиночеством и не поддаться пропаганде в международном коллективе — космонавт Сергей Прокопьев рассказал DK.RU.

Как стать космонавтом

— Мои друзья сказали мне: открылся набор космонавтов — пиши заявление, прими участие в отборе. Я написал и после Парада в 2010 г. (Сергей Прокопьев участвовал в военном параде 9 мая 2010 г., пролетев над Красной площадью на самолете Ту-160 — прим. ред.). на три недели поехал проходить отбор. Он достаточно интенсивный: в него входит медицина, физкультура, профессиональные знания, серьезно смотрят психологи. Потом тебе говорят: «Ты нам понравился, мы тебе позвоним». А ты думаешь: действительно ли позвонят?

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Затем нужно ждать еще четыре месяца, пока длится отбор в отряд космонавтов. Мне действительно позвонили и пригласили на отборочную комиссию, которая выносит финальный вердикт, после чего ты становишься кандидатом в космонавты. Это значит, что теперь у тебя два года, чтобы пройти «курс молодого бойца» — общекосмическую подготовку. Это первоначальные знания. Когда я был летчиком, я не все знал о космонавтике. А за эти два года тебе рассказывают те вещи, которые, к примеру, студенты Бауманки знают с первого курса — это, по сути, еще одно высшее образование. Кроме того, кандидатов в космонавты учат различным специальным навыкам, которые необходимо совместить в одной личности. Человек должен стать водолазом, парашютистом, летчиком, научиться выживать в различных климатических условиях, пройти сурдокамеру.

Пройти испытание одиночеством

Сурдокамера — отдельное испытание. На 68 часов тебя закрывают в комнате, где нет никаких звуков, кроме сигналов операторов, которые смотрят на поведение человека. Все это время нельзя спать. 68 часов ты должен быть в режиме непрерывной деятельности. Весь график расписан: нужно выполнять психологические тесты, тренироваться и т.д. Две ночи и три дня ты не спишь. По большому счету, это сделано для того, чтобы вывести психику человека на критические углы и посмотреть, как он себя поведет. И психологи принимают решение: сорвется ли человек, если несколько часов без сна будет работать на космической станции, или нет. К сожалению, сурдокамеру проходят не все. А я теперь знаю, что могу почти пять суток не спать и непрерывно работать.

Так проходят испытания в сурдокамере

После двухлетнего курса необходимо сдать экзамен по всем вопросам, которые ты изучал. После решается, достоин ли человек стать космонавтом-испытателем. В случае присвоения такой квалификации космонавты могут рассчитывать, что когда-нибудь их включат в реальный экипаж — сначала для дублирования экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), а затем и в основной экипаж. Эта подготовка длится 1,5-2 года. Все это время мы тренируемся, отрабатываем действия в нештатных ситуациях, готовимся к научным экспериментам, которые будем проводить на станции.

К концу этой подготовки мы должны сдать два основных экзамена. Первый называется «Типовой день на МКС», когда мы полностью дублируем работу на станции, отрабатываем действия в случае, к примеру, полной разгерметизации. Второй день — экзамен на космическом корабле. Целый день боремся с нештатными ситуациями, а специалисты смотрят, выполнена ли миссия, и выносят свой вердикт, готов ли человек отправиться в космос.

Форс-мажоры в космосе

Спустя восемь лет, 6 июня 2018 г., в день рождения моей супруги, я со своим экипажем стартовал с космодрома на Байконуре.

Сергей Прокопьев стартовал 6 июня 2018 г. в качестве командира экипажа корабля «Союз МС-09» вместе с Александером Герстом и Сериной Ауньён-Ченселор. Продолжительность экспедиции составила 196 суток 17 ч. 49 мин.

У нас была «двухсуточная схема» (от старта до стыковки проходит около 50 часов — прим. ред.): мы два дня провели в космосе без МКС. И когда стыковались со станцией, были готовы — чувствовали себя прекрасно. Сейчас есть быстрая и сверхбыстрая схемы: до станции можно долететь за шесть или даже за три часа, а уже через год это будет возможно и за 1,5 часа. С одной стороны, это хорошо, а с другой — космонавт не успевает подготовиться к невесомости. За быстроту надо платить.

За свою экспедицию я с экипажем провел в космосе 196 суток. За это время мы провели 52 научных эксперимента, было два выхода в открытый космос. После того, как экипаж возвращается на Землю, начинается период реабилитации. Считается, что сколько ты пробыл в космосе, столько и нужно реабилитироваться. Все это время врачи следят за состоянием космонавта и в конце реабилитации комиссия принимает решение о его судьбе: сможет ли он продолжать профессиональную деятельность либо ему необходимо бороться с недугами, приобретенными в космосе.

Я уже через два месяца чувствовал, что полностью вернулся к условиям гравитации. Сейчас чувствую себя прекрасно и ожидаю новый экипаж. Но есть очередь и форс-мажоры.

К примеру, сейчас экипаж должен состоять из одного профессионального космонавта, одной актрисы и одного режиссера, которые прилетят на станцию и в течение 10 дней должны снять фильм о станции. Посмотрим, что из этого выйдет, но из-за этого экипажам космонавтов придется еще подождать. Особенно это тяжело для молодежи. Чем больше ждешь — тем неприятнее. И так основное качество космонавта — это терпение.

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От момента поступления в отряд до первого полета может пройти 8-10 лет. Были люди, которые 16 лет ждали своего полета. Все это время себя нужно постоянно держать в тонусе, сдавать экзамены, каждые три месяца проходить врачей. Сорвешься, где-то даже кому-то нагрубишь — все, можно выпасть из обоймы.

Есть люди, которым приходится непросто. Может произойти психологическое выгорание. Это самое сложное в профессии космонавта. У меня психологического срыва не было. Мы идем за мечтой, и когда постоянно держишь эту мысль в голове, ты понимаешь, что все усилия окупятся.

Апогей профессии

Выход в открытый космос — апогей профессии космонавта. Во-первых, это очень необычная работа, хотя и связанная с риском, но таких видов даже из станции не увидишь.

Когда ты смотришь на Землю и тебя отделяет только стекло скафандра, вокруг тебя черная бездна — с одной стороны страшно, а с другой — очень красиво. Ты в этот момент думаешь: «Елки, это точно я делаю?».

Работу в открытом космосе хотят выполнять все космонавты, но не всем это удается, потому что у каждой экспедиции есть свой план работ, и есть случаи, когда космонавты ни разу не выходят в открытый космос.

Сергей Прокопьев и Олег Кононенко во время работы в открытом космосе, фото астронавта Александра Герста

Про страх

Страшно бывает всем людям. И это хорошо, что это тот инстинкт, который помогает нам выживать. Кто не боится, наверное, делает что-то неправильно. В космосе бывает страшно, но нужно тренироваться, чтобы с этим страхом справляться.

Про силу гравитации

Когда мы находимся в невесомости, мышцы чувствуют себя по-другому, иначе работает вестибулярный аппарат. Когда мы возвращаемся на землю, бывает чувство тошноты, пошатывание. Но это быстро проходит.

Про интересы

Люди, которые идут в космонавты, всегда чем-то интересуются. Они не терпят пустоты. У меня был такой период, когда я служил на Дальнем Востоке, мы мало летали, и у меня было свободное время. И я подумал, почему бы не использовать его для самообразования. Я поступил в университет и заочно окончил его по специальности бухгалтер-аудитор. Я думаю, мне это пригодится.

Про пропаганду и отношения между странами

Людей со стороны должно удивлять — как же так: на Земле между странами постоянно какие-то проблемы, показывают пропагандистские ролики, а мы часто приезжаем и учимся в Хьюстоне (Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне — прим. ред.), американские астронавты к нам приезжают. Будучи в Америке, я часто видел, как действует пропаганда, только направленная на нас (русских — прим. ред.). Но общество космонавтов и астронавтов понимает: от всех тех вещей, которые пытаются вбить нам в головы, надо абстрагироваться.

Международный экипаж МКС

Мы вместе тренируемся, дружим семьями, ходим в гости, наши жены и дети друг друга знают. И я считаю, что мне повезло работать в таком международном коллективе, где мы выше всех политических проблем, понимая, что все это — временно, а космическая программа будет существовать в любом случае и, скорее всего, останется международной. Мы не сможем выполнить все задачи одной страной.

Колонка написана на основе выступления Сергея Прокопьева в культурном центре «Книги, кофе и другие измерения» в Верхней Пышме. Использованы фото Роскосмоса и со страницы Vkontakte Сергея Прокопьева