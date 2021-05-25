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Городские депутаты решили, когда на карте Екатеринбурга появится восьмой район

Городские депутаты решили, когда на карте Екатеринбурга появится восьмой район
Иллюстрация: представлено компанией «РСГ — Академическое»

25 мая депутаты гордумы единогласно проголосовали за внесение изменений в устав города в части создания восьмого района с наименованием «Академический».

#АКАДЕМИЧЕСКИЙ#ГОРОД#НОВОСТИ

Изменения вступят в силу с 1 октября 2021 г. Отсрочка связана с выборами в Госдуму, которые пройдут в сентябре. До их окончания введен мораторий на изменение административных границ, чтобы не возникло путаницы с электоратом, сообщает ЕАН.

Также на заседании гордумы обсудили формирование администрации нового района. Как сообщил депутат Михаил Матвеев, главу Академического назначат в начале следующего года, тогда же сформируется управленческая команда новой административной единицы и появятся такие ведомства как, суд, ЗАГС, полиция, прокуратура. Первое время глава будет работать в формате временно исполняющего обязанности.

Надеемся, в бюджете на следующий год мэрия Екатеринбурга сформулирует предложения по финансовой составляющей существования нового района, — заявил Михаил Матвеев и добавил, что в первую очередь команде нового района надо будет заняться вопросами подготовки к 300-летию Екатеринбурга и строительства объектов Универсиады-2023.

Напомним, процедура формирования нового района была запущена в ноябре 2019 г.: сначала соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Александр Высокинский, затем решение поддержала Гордума, а 24 декабря Заксобрание Свердловской области приняло закон о создании новой административной единицы на территории Екатеринбурга. Она будет образована из территорий Ленинского и Верх-Исетского районов, сообщал DK.RU. В новом районе в перспективе будет проживать более 300 тыс. человек. 

В мае 2020 г. прошел опрос населения по поводу названия нового района, в котором приняли участие свыше 11 тыс. горожан, и более 94% из них проголосовали за Академический. В ноябре 2020 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал  распоряжение о присвоении этого названия новому административному району Екатеринбурга.

Автор: Инна Вейн
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