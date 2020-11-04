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У нового района Екатеринбурга появилось название. Распоряжение отдал премьер Мишустин

У нового района Екатеринбурга появилось название. Распоряжение отдал премьер Мишустин
Автор фото: Донат Сорокин. Иллюстрация: ТАСС

Регистрация восьмого района началась около года назад. Теперь территория на стыке Верх-Исетского и Ленинского районов, застройка которой началась 15 лет назад, официально называется «Академический».

#НЕДВИЖИМОСТЬ#АКАДЕМИЧЕСКИЙ#НОВОСТИ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении названия «Академический» новому административному району Екатеринбурга, сообщили DK.RU в пресс-службе АО «РСГ-Академическое» (застройщик Академического района). Документ уже опубликован. Ожидается, что юридическое формирование восьмого района города завершится в 2021 г.

Процедура регистрации нового района началась в ноябре 2019 г.: сначала соответствующее постановления подписал глава Екатеринбурга Александр Высокинский, затем решение поддержала Гордума, а 24 декабря Заксобрание Свердловской области приняло закон о создании новой административной единицы на территории Екатеринбурга.

В мае 2020 г. прошел опрос населения по поводу названия нового района, в котором приняли участие свыше 11 тыс. горожан, и более 94% из них проголосовали за Академический.

Решение о присвоении названия открывает новый этап законодательных преобразований, отметил генеральный директор «РСГ-Академическое» Николай Зуев:

Присвоение наименования — важный этап в процессе официального создания восьмого района. В мае жители города своим голосованием выразили желание, чтобы он назывался «Академический», городские и областные власти нас поддержали, а теперь есть и распоряжение федерального правительства. Это решение открывает новый этап законодательных преобразований. И в течение ближайших лет мы с вами увидим, как решения властей всех уровней начнут превращаться в реальную инфраструктуру нового района — начнут появляться учреждения, которые сделают решение каждодневных запросов жителей Академического удобнее и проще. С самого начала создания проекта «Академический», 15 лет назад, когда он существовал еще только на бумаге, на планировочных решениях, мы видели его новым районом Екатеринбурга. И поэтому для нас, как для застройщика, особенно приятно видеть и осознавать, что те смелые идеи становятся реальностью, что Академический становится полноценной административной единицей нашего города.

В новом районе в перспективе будет проживать более 300 тыс. человек. Сейчас Академический насчитывает более 70 тыс. жителей, там работает 4 школы, 11 детских садов и другие объекты социальной и коммерческой инфраструктуры, включая поликлинику, станцию скорой помощи, МФЦ, отделение полиции, отделение почты и др. Проектируется трамвайная линия.

Вскоре начнется работа по формированию органов управления, а именно администрации Академического района, территориальных подразделений федеральных и региональных органов власти — отдела ЗАГС, районного суда, прокуратуры, управления социальной политики, управления Федеральной Миграционной Службы и пр., заключили в пресс-службе застройщика.

Читайте на DK.RU: «Рынок недвижимости — один из последних аппаратов искусственного дыхания для экономики». Интервью Филиппа Третьякова, вице-президента ГК «КОРТРОС», в которую входит «РСГ-Академическое»

Автор: Андрей Широков
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