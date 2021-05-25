ЕС закрыл для «Белавиа» полеты в Европу. Это поставит компанию на грань банкротства

После того как по приказу Лукашенко в Минске посадили рейс Ryanair, чтобы арестовать бывшего ведущего оппозиционного телеграм-канала, отношения Белоруссии и Евросоюза испортились окончательно.

Европейский совет осудил принудительную посадку самолета Ryanair рейса Афины – Вильнюс 23 мая в Минске, после которого белорусские власти задержали журналиста Романа Протасевича, бывшего редактора оппозиционного телеграм-канала Nextа, и его девушку, гражданку России Софью Сапегу. ЕС потребовал их немедленно освободить, а Международную организацию гражданской авиации — срочно расследовать неприемлемый инцидент. Европейский совет потребовал также принять дальнейшие санкции против Белоруссии.

ЕС уже заблокировал свое воздушное пространство для пролета воздушных судов «Белавиа», белорусской государственной авиакомпании, и закрыл ей доступ в аэропорты Евросоюза. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать вопрос прекращения полетов между Украиной и Белоруссией, а также закрыть для украинских самолетов пролет над территорией Белоруссии.

Бойкот «Белавиа» станет для компании серьезным ударом, который поставит ее на грань банкротства, считают эксперты. Кроме того, в случае запрета полетов над Белоруссией «Белаэронавигация» потеряет порядка $60-70 млн транзитных платежей, говорит Александр Ланецкий, гендиректор Friendly Avia Support. Но закрытие белорусского воздушного пространства ударит и по всем авиаперевозчикам, так как это удлинит маршруты и приведет к дополнительным расходам на топливо.

О приостановке полетов над Белоруссией уже заявили следующие авиакомпании: Air France, Finnair, KLM, Lufthansa, British Airways.

Кроме того, 24 мая днем белорусские власти заявили, что администрация аэропорта Минск якобы получила письмо о минировании самолета, в котором солдаты ХАМАС требуют, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. После этого официальный представитель ХАМАС заявил, что не имеет никакого отношения к инциденту.

Мы не прибегаем к таким методам, которые могут использовать некоторые другие подозрительные стороны, — сказал Reuters Фаузи Бархум, представитель ХАМАСа.

Задержанный Роман Протасевич сейчас находится в СИЗО, заявило вечером в понедельник МВД Белоруссии. Провластный телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видео, на котором Протасевич говорит, что дает признательные показания, с ним якобы обращаются хорошо и никаких проблем со здоровьем он не испытывает. У Протасевича на лице видны странные следы.