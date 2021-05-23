«Акт гостерроризма». В Белоруссии посадили борт Ryanair, чтобы задержать оппозиционера
Самолет рейса Афины – Вильнюс принудительно посадили в Минске, сообщив о заложенной бомбе. На его борту был сооснователь телеграм-канала Nexta, которого в Белоруссии обвиняют в терроризме.
В Минске задержан сооснователь и бывший главред крупнейшего оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он летел на борту самолета авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс, но, когда рейс пролетал над территорией Белоруссии, воздушное судно принудительно посадили в Минске под предлогом «сообщения о минировании», которое в итоге не подтвердилось.
Как сообщил близкий к президенту Белоруссии телеграм-канал «Пул первого», борт был почти над границей, и до Вильнюса было лететь однозначно ближе, но обратились (кто именно, не уточняется) к Минску, чтобы приняли самолет.
Тут же о ситуации было доложено президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать, — говорится в сообщении.
В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков, он и другой сооснователь Nexta Степан Путило внесены в список террористов.
«Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных беларусских независимых телеграм-каналов. Только за это его признали террористом, и только за это сейчас в Беларуси Роману может угрожать смертная казнь», — написала в своем телеграм-канале Светлана Тихановская, бывший соперник Лукашенко на президентских выборах.
Протасевич проходит обвиняемым по нескольким статьям, но по ним не предусмотрено смертной казни, уточняет независимое издание Tut.by.
- ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности — максимальная санкция до 12 лет);
- ст. 293 (организация массовых беспорядков — максимальная санкция до 15 лет);
- ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок — максимальная санкция до 3 лет).
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил рассмотреть введение немедленных санкций в отношении белорусских властей. «Угон гражданского самолета — это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным», считает он.