«Акт гостерроризма». В Белоруссии посадили борт Ryanair, чтобы задержать оппозиционера

Самолет рейса Афины – Вильнюс принудительно посадили в Минске, сообщив о заложенной бомбе. На его борту был сооснователь телеграм-канала Nexta, которого в Белоруссии обвиняют в терроризме.

В Минске задержан сооснователь и бывший главред крупнейшего оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он летел на борту самолета авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс, но, когда рейс пролетал над территорией Белоруссии, воздушное судно принудительно посадили в Минске под предлогом «сообщения о минировании», которое в итоге не подтвердилось.

Как сообщил близкий к президенту Белоруссии телеграм-канал «Пул первого», борт был почти над границей, и до Вильнюса было лететь однозначно ближе, но обратились (кто именно, не уточняется) к Минску, чтобы приняли самолет.

Тут же о ситуации было доложено президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать, — говорится в сообщении.

В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков, он и другой сооснователь Nexta Степан Путило внесены в список террористов.

«Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных беларусских независимых телеграм-каналов. Только за это его признали террористом, и только за это сейчас в Беларуси Роману может угрожать смертная казнь», — написала в своем телеграм-канале Светлана Тихановская, бывший соперник Лукашенко на президентских выборах.

Протасевич проходит обвиняемым по нескольким статьям, но по ним не предусмотрено смертной казни, уточняет независимое издание Tut.by.

ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности — максимальная санкция до 12 лет);

ст. 293 (организация массовых беспорядков — максимальная санкция до 15 лет);

ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок — максимальная санкция до 3 лет).

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил рассмотреть введение немедленных санкций в отношении белорусских властей. «Угон гражданского самолета — это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным», считает он.