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«Акт гостерроризма». В Белоруссии посадили борт Ryanair, чтобы задержать оппозиционера

«Акт гостерроризма». В Белоруссии посадили борт Ryanair, чтобы задержать оппозиционера
Иллюстрация: Телеграм-канал Tut.by

Самолет рейса Афины – Вильнюс принудительно посадили в Минске, сообщив о заложенной бомбе. На его борту был сооснователь телеграм-канала Nexta, которого в Белоруссии обвиняют в терроризме.

#НОВОСТИ

В Минске задержан сооснователь и бывший главред крупнейшего оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он летел на борту самолета авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс, но, когда рейс пролетал над территорией Белоруссии, воздушное судно принудительно посадили в Минске под предлогом «сообщения о минировании», которое в итоге не подтвердилось.

Как сообщил близкий к президенту Белоруссии телеграм-канал «Пул первого», борт был почти над границей, и до Вильнюса было лететь однозначно ближе, но обратились (кто именно, не уточняется) к Минску, чтобы приняли самолет. 

Тут же о ситуации было доложено президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать, — говорится в сообщении. 

В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков, он и другой сооснователь Nexta Степан Путило внесены в список террористов. 

«Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных беларусских независимых телеграм-каналов. Только за это его признали террористом, и только за это сейчас в Беларуси Роману может угрожать смертная казнь», — написала в своем телеграм-канале Светлана Тихановская, бывший соперник Лукашенко на президентских выборах. 

Протасевич проходит обвиняемым по нескольким статьям, но по ним не предусмотрено смертной казни, уточняет независимое издание Tut.by.

  • ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности — максимальная санкция до 12 лет);
  • ст. 293 (организация массовых беспорядков — максимальная санкция до 15 лет);
  • ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок — максимальная санкция до 3 лет).

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил рассмотреть введение немедленных санкций в отношении белорусских властей. «Угон гражданского самолета — это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным», считает он.

Автор: Андрей Пермяков
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