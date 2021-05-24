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Слежка силовиков за главой DNS, Роскомнадзор грозит замедлить Google. Главное 24 мая

Слежка силовиков за главой DNS, Роскомнадзор грозит замедлить Google. Главное 24 мая
Иллюстрация: Pixabay.com

Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенного трафика. Сбер вышел на рынок долгосрочной аренды автомобилей. Глава DNS написал о слежке после встречи со сторонником Навального.

#НОВОСТИ

Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенного контента, в противном случае трафик компании в России могут замедлить — из-за недостаточной фильтрации трафика. Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные ведомства, интернет-компания не удаляет от 20 до 30% ссылок на запрещенный контент.

До этого Роскомнадзор замедлял работу Twitter — из-за игнорирования требований по удалению запрещенного контента. Соцсеть удалила 91% запрещенной информации, оценивали в РКН. 

Ранее ведомство требовало от Google снять ограничения с видеозаписи российского новостного агентства Sputnik на YouTube: речь идет о видеозаписи интервью с французским специалистом в области нейронаук Идриссом Аберканом, в котором освещались проблемы, связанные с распространением коронавируса и ограничениями, введенными правительством Франции.

Гендиректор DNS Дмитрий Алексеев рассказал о слежке силовиков после встречи со сторонником Навального

Предприниматель заметил за собой слежку после того как встретился с новосибирским депутатом Сергеем Бойко, бывшим главой штаба Алексея Навального в городе. По словам Дмитрия Алексеева, после встречи двое оперативников «вели» его до дома. 

Уважаемые сотрудники, блин, ну можно же не так топорно работать? Т.е. думаете это совсем не палево, когда ночью сразу два мужика бегут за мной к подъезду, чтобы успеть проскочить в открытую дверь? Мне, конечно, нет резона заходить, с двумя незнакомыми мужиками ночью в подъезд, хотя у нас там светло и камеры. Я останавливаюсь и не открываю дверь, а спокойно смотрю на оперативников. Они на меня. Останавливаются. Достают телефоны и начинают делать вид, что звонят. Мне становится смешно: «Ребята, а вы к кому?». «К девочке» — говорит ближний. «Ага и вы сейчас ей оба звоните? У кого-то занято будет». «Я его не знаю, мы не вместе». «Какое совпадение. Ну давайте подождем ваших девочек». «Ладно, пошли». И доблестные «сыщики» идут прятаться за кустами, дабы увидеть в каком окне загорится свет, — рассказал Алексеев.

С Сергеем Бойко они обсуждали «новый информационный мир, в том числе и политику, развитие индивидуального электротранспорта и как это изменит современные города».

Сбер выходит на рынок долгосрочной аренды автомобилей

«СберЛизинг» и «СберАвто» объявили о запуске сервиса подписки на автомобили для физлиц — «СберАвтоподписка». Арендовать новый автомобиль на срок от шести месяцев до трех лет могут водители старше 21 года со стажем не менее 1 года. Как рассказали гендиректор «Сбербанк Лизинга» Вячеслав Спиров и глава classified-индустрии «Сбера» Олег Голубцов, за 2021 год «Сбер» рассчитывает привлечь 2–3 тысячи клиентов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. 

В 2025 году сервис планирует сдать в аренду 30 тыс. автомобилей и получить выручку до 25 млрд руб.

Стоимость услуги по подписке на автомобиль будет зависеть от конкретной модели, ее наличия и рыночной ситуации. Так, месяц аренды VW Polo обойдется примерно в 20 тыс. руб.

Автор: Андрей Пермяков
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