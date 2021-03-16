Запрет на производство пластиковой посуды в РФ, угроза блока Twitter. Главное 16 марта

Производство и использование пластиковой посуды в России могут запретить на горизонте двух лет. «Китайский Uber» начнет работать в 100 российских городах. Роскомнадзор планирует заблокировать Twitter.

На горизонте двух лет в России могут запретить производство и использование одноразовой пластиковой посуды, заявил вице-премьер Виктория Абрамченко на форуме «Чистая страна» в Сколково, пишет РБК.

Вице-премьер указала, что «не нужно бояться» запрещать производство и использование неперерабатываемых материалов, таких как цветной пластик, а также трудноизвлекаемых материалов, таких как одноразовая посуда, коктейльные трубочки и т.д. К 2030 г. власти намерены убрать из общей массы отходов 50% вторичных ресурсов, что позволит «на 50% меньше захоранивать отходов».

Китайский сервис такси DiDi запустится в 100 городах России

В 2021 г. сервис заказа такси DiDi, который называют «китайским Uber», должен заработать более чем в 100 российских городах, сказал операционный директор DiDi в России Даниил Петин. Сейчас он представлен в 16 населенных пунктах.

В ближайшем будущем сервис может запуститься в 20 городах, в том числе и миллионниках: Краснодаре, Уфе, Воронеже, возможно, Красноярске. Выходить на рынки Москвы и Санкт-Петербурга сервис пока не планирует и только присматривается к ним.

В России DiDi заработал в Казани в августе 2020 г., затем запустился в Белгороде, Брянске, Владимире, Ижевске, Йошкар-Оле, Курске, Липецке, Набережных Челнах, Оренбурге и ряде других городов.

Треть россиян совсем не интересуются политикой

В 2021 г. доля россиян, которые совсем не интересуются политикой, выросла до 27%, годом ранее она составляла 21%, показал опрос «Левада-центра» (по требованию Минюста признан в России иноагентом). Почти половина опрошенных (45%) внимательно следят за политикой, но не собираются принимать в политической жизни активное участие. Лишь 3% респондентов участвуют в политической деятельности или поддержке политических сил, 23% дистанцируются от политики.

Роскомнадзор пригрозил через месяц заблокировать Twitter

Роскомнадзор заблокирует Twitter в России через месяц, если соцсеть откажется удалить запрещенную информацию, пишет ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Вадима Субботина.

Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения. Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России, — сказал Вадим Субботин.

10 марта РКН объявил о частичном замедлении работы Twitter из-за отказа удалить контент, который ведомство считает запрещенным. При этом в тот день оказалась нарушена работа многих других сайтов.