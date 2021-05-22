Евгений Куйвашев зазывает Илона Маска на ИННОПРОМ и в «Титановую долину»

Губернатор Свердловской области считает, что в нашем регионе идеальные условия для производства электромобилей. О возможности запустить завод Tesla в России на днях заявил Илон Маск.

Евгений Куйвашев в своем инстаграм-аккаунте обратился к американскому предпринимателю миллиардеру Илону Маску с предложением рассмотреть площадку в Свердловской области для размещения завода по производству электромобилей Tesla.

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Идеальная площадка для этого — Титановая долина в Свердловской области. Без шуток. Это особая экономическая зона со всей инфраструктурой и льготами для инвесторов. Преференции позволяют сократить расходы на размещение нового завода на 30 процентов, — написал губернатор.

По мнению Куйвашева, Свердловская область — индустриальный регион с огромным инновационным потенциалом, в котором «есть всё: наука, образование, высококлассные специалисты и другие предприятия, с которыми удобно и выгодно устанавливать кооперационные связи».

Господин Маск, приглашаю вас в июле в Екатеринбург на международную промышленную выставку ИННОПРОМ, чтобы обсудить возможности и детали проекта. Добро пожаловать в Свердловскую область! — так закончил свой пост губернатор.

Отметим, что пост написан на двух языках — русском и английском, — однако официальных хэштегов, которые сделали бы предложение свердловского губернатора видимым для Илона Маска, в посте нет. Впрочем, подписчики главы региона уже исправили это упущение, добавив в комментариях упоминание официального аккаунта Tesla в Instagram — @teslamotors.

Пост губернатора набрал более 4 тысяч лайков и свыше 200 комментариев. Большинство подписчиков скептически отнеслись к предложению Куйвашева и потребовали вначале разобраться с проблемами в регионе, в том числе с госпиталем Владислава Тетюхина и электроснабжением отдаленных от регионального центра населенных пунктов.

Евгений Владимирович, разберитесь пожалуйста сначала с инновационным госпиталем в Нижнем Тагиле. Иначе кажется, что все инновационное у нас в проектах и на бумаге. Реальные объекты терпят бедствие, — написал пользователь fedoseevnb.

О чем вы, какие электромобили в России? Тут в деревнях электричество по часам дают, электросети творят, что хотят. От центра города отъедьте км на сто и привет — пропал ваш электромобиль, — добавила комментарий svetalanatrofimova.

Он когда цену на электроэнергию увидит, особенно на площадке «Уктус», его кондратий хватит, — высказал мнение подписчик с ником tso_modul.

Отметим, Куйвашев стал не первым губернатором, сделавшим предложение Илону Маску. Аналогичные заявления сделали главы Московской области и Калужской областей, Андрей Воробьев и Владислав Шапша, а также глава Удмуртии Александр Бречалов.

Напомним, о своих планах относительно Tesla основатель компании Илон Маск рассказал, отвечая на вопросы участников онлайн-марафона «Новое знание» по видеосвязи. Как сообщал DK.RU, изобретатель отметил, что автопроизводитель планирует расширять географию производства, и потенциально рассматривает размещение завода и в России.