«Мы близки к присутствию». Илон Маск объявил о возможном открытии Tesla в России

Компания «близка» к официальному присутствию в России и задумывается о размещении производства на ее территории, заявил основатель Tesla.

Производитель электрокаров Tesla вскоре может официально выйти на российский рынок, заявил основатель компании Илон Маск, отвечая на вопросы участников онлайн-марафона «Новое знание» по видеосвязи. Он отметил также, что автопроизводитель планирует расширять географию производства, и потенциально рассматривает размещение завода и в России.

Я думаю, мы близки к присутствию в России. Говоря более широко, также в Казахстане, в соседних регионах… Хотим, чтобы были заводы в других частях мира. Потенциально мы рассматриваем и Россию, — сказал глава Tesla.

В 2020 г. в России было продано всего 687 новых электромобилей, подсчитывали в аналитическом агентстве «Автостат». Самыми популярными моделями стали Nissan Leaf (144 экземпляра), Audi E-Tron (134 шт), на третьем месте оказалась Tesla Model 3 (110 штук). Продажи Tesla Model X составили 81 шт., Tesla Model S — 25 шт., Tesla Model Y — 5 единиц.

При этом за весь 2020 г. во всем мире Tesla произвела 509 737 электромобилей и поставила клиентам почти 500 тыс. экземпляров.

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При этом с 2022 г. на территории России и других странах Евразийского экономического союза (Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия) не планируется продлять нулевые пошлины на ввоз электромобилей, и при вводе придется заплатить 15% от таможенной стоимости. Именно нулевая пошлина была ключевым стимулом развития рынка электромобилей и развития инфраструктуры для них, указывали эксперты.