Ботанический сад будет бесплатным для посетителей до 28 мая. Так решила прокуратура

Ботанический сад УрО РАН в Екатеринбурге незаконно ввел плату за вход. Прокуратура выяснила, что для этого нет необходимых документов, но получить их можно за десять дней.

Вход в Ботанический сад УрО РАН в Екатеринбурге снова станет бесплатным. Брать деньги с посетителей сад не может пока не получит разрешающие документы из Министерства науки и высшего образования. Такое заключение после проверки вынесла прокуратура Чкаловского района. Ранее сообщалось, что с апреля попасть на территорию сада можно только купив билет за 150 руб.

Учреждение имеет право подготовить решение об утверждении размера платы в виде проекта приказа, пояснительную записку и направить на согласование в Федеральное агентство научных организаций. Прокуратура установила, что соответствующее согласование отсутствует, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

После решения прокуратуры в Ботаническом саду отменили приказ директора и сообщили: на то, чтобы получить все документы для введения платного входа, уйдет минимум десять дней.

Вход по 28 мая бесплатный. Суббота и воскресенье — выходные дни. А дальше — не знаем, — сообщили Е1 в саду.

Ранее в Ботаническом саду поясняли, что плату за вход ввели после выхода постановления правительства об особо охраняемых природных территориях федерального значения. Деньги планировалось частично направить на охрану территории парка.

На нашей территории находится огромное количество коллекционных растений. Чтобы обеспечить их защиту, мы должны поставить охрану, а это деньги, которые нам работодатель не оплачивает. Если у нас появится возможность обеспечить охрану в связи с введением платы за вход, мы это сделаем, — объяснял замдиректора Ботанического сада по науке Василий Пономарев.

Напомним, ранее DK.RU писал о том, что вход в Шарташский лесопарк все же останется бесплатным для горожан.

О том, что планируется изменить в крупнейшем парке города — в нашем материале.