Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 17.04
75,55
90,46
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Вход в Шарташский парк останется бесплатным

Вход в Шарташский парк останется бесплатным
Иллюстрация: DK.RU

Губернатор Свердловской области подписал документ, который определяет размер платы за вход на природные территории региона. Речь в нем идет о пяти парках. Это вызвало неоднозначную реакцию жителей.

#ШАРТАШ#ОТДЫХ#НОВОСТИ

Губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление, которое устанавливает размер платы за вход в природные парки региона. Документ опубликован на портале правовой информации. Речь в нем идет о парках «Оленьи ручьи» (стоимость составит 2,7% установленного прожиточного минимума), «Бажовские места» (1,3%), «Река Чусовая» (1,5%), государственного заказника «Режевской» (1%) и Шарташского лесопарка (0,5%). На всех этих территориях размер платы вступает в силу с момента публикации документа. Исключение составляет Шарташский лесопарк, в нем плату могут ввести с 1 января 2031 г. Документ не касается жителей населенных пунктов в границах особо охраняемых территорий.

Новость о том, что вход в парк Екатеринбурга может стать платным, вызвала негодование в социальных сетях. Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин пояснил, что платными в парке могут стать отдельные услуги, но в целом он останется бесплатным.

Практическое применение и установление платы за посещение Шарташского лесопарка сегодня вопрос скорее дискуссионный, ведь мы говорим о 2031 г., а самое главное — мы имеем законное право и вовсе не применять данную практику! Возможно, в перспективе у нас появятся какие-то новые отдельные инфраструктурные объекты с платными услугами, но в целом Шарташский лесопарк по-прежнему будет доступен всем без исключения, — сказал Артур Зиганшин.

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов подтвердил, что принятое постановление «лишь устанавливает размер платы за посещение лесного парка, в котором создана определенная инфраструктура для туризма и отдыха»:

Это не значит, что она будет взыматься. Областное законодательство было приведено в соответствие с федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях». По нему установленный размер оплаты можно взымать только через 10 лет, когда инфраструктура парка будет полностью готова. Но мы имеем право этого не делать совсем. Шарташский лесной парк — это уникальная особо охраняемая природная территория, которая полностью находится в границах города Екатеринбурга. И она будет доступна всем его жителям.

Напомним, на основе Шарташского лесопарк идет создание регионального рекреационно-оздоровительного кластера общей площадью свыше 3 тыс. га. Масштабная реконструкция парка будет проходить в три этапа и займет десять лет. Мастер-план нового парка уже одобрен. Ключевыми проектами, которые планируют реализовать на Шарташе в течение 10 лет, станут центр семейного отдыха, термальный курорт, болотный парк углозуба, деревня мастеров, дайвинг-центр, экопросветительский центр и другие. До 2030 г. в развитие кластера планируется вложить 16,8 млрд руб., из них — 9,88 млрд руб. — средства бюджета, 6,92 млрд руб. планируется искать у бизнеса.

DK.RU публиковал большой репортаж и интервью с директором парка Артуром Зиганшиным о том, что уже сделано и что планируется на Шарташе.

Автор: Анна Хлебникова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Чехия высылает 18 дипломатов и обвиняет Петрова и Боширова из ГРУ в организации взрываЧехия высылает 18 дипломатов и обвиняет Петрова и Боширова из ГРУ в организации взрыва
  • Стабильность не вечна: экономисты предрекли полномасштабный кризис при отсутствии переменСтабильность не вечна: экономисты предрекли полномасштабный кризис при отсутствии перемен
  • МВД требует выслать 1 млн нелегалов, люксовые бренды нарастили продажи. Главное 16 апреляМВД требует выслать 1 млн нелегалов, люксовые бренды нарастили продажи. Главное 16 апреля
  • В Екатеринбурге открылось представительство сервиса «Авито Работа»В Екатеринбурге открылось представительство сервиса «Авито Работа»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.