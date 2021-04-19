Вход в Шарташский парк останется бесплатным

Губернатор Свердловской области подписал документ, который определяет размер платы за вход на природные территории региона. Речь в нем идет о пяти парках. Это вызвало неоднозначную реакцию жителей.

Губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление, которое устанавливает размер платы за вход в природные парки региона. Документ опубликован на портале правовой информации. Речь в нем идет о парках «Оленьи ручьи» (стоимость составит 2,7% установленного прожиточного минимума), «Бажовские места» (1,3%), «Река Чусовая» (1,5%), государственного заказника «Режевской» (1%) и Шарташского лесопарка (0,5%). На всех этих территориях размер платы вступает в силу с момента публикации документа. Исключение составляет Шарташский лесопарк, в нем плату могут ввести с 1 января 2031 г. Документ не касается жителей населенных пунктов в границах особо охраняемых территорий.

Новость о том, что вход в парк Екатеринбурга может стать платным, вызвала негодование в социальных сетях. Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин пояснил, что платными в парке могут стать отдельные услуги, но в целом он останется бесплатным.

Практическое применение и установление платы за посещение Шарташского лесопарка сегодня вопрос скорее дискуссионный, ведь мы говорим о 2031 г., а самое главное — мы имеем законное право и вовсе не применять данную практику! Возможно, в перспективе у нас появятся какие-то новые отдельные инфраструктурные объекты с платными услугами, но в целом Шарташский лесопарк по-прежнему будет доступен всем без исключения, — сказал Артур Зиганшин.

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов подтвердил, что принятое постановление «лишь устанавливает размер платы за посещение лесного парка, в котором создана определенная инфраструктура для туризма и отдыха»:

Это не значит, что она будет взыматься. Областное законодательство было приведено в соответствие с федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях». По нему установленный размер оплаты можно взымать только через 10 лет, когда инфраструктура парка будет полностью готова. Но мы имеем право этого не делать совсем. Шарташский лесной парк — это уникальная особо охраняемая природная территория, которая полностью находится в границах города Екатеринбурга. И она будет доступна всем его жителям.

Напомним, на основе Шарташского лесопарк идет создание регионального рекреационно-оздоровительного кластера общей площадью свыше 3 тыс. га. Масштабная реконструкция парка будет проходить в три этапа и займет десять лет. Мастер-план нового парка уже одобрен. Ключевыми проектами, которые планируют реализовать на Шарташе в течение 10 лет, станут центр семейного отдыха, термальный курорт, болотный парк углозуба, деревня мастеров, дайвинг-центр, экопросветительский центр и другие. До 2030 г. в развитие кластера планируется вложить 16,8 млрд руб., из них — 9,88 млрд руб. — средства бюджета, 6,92 млрд руб. планируется искать у бизнеса.

DK.RU публиковал большой репортаж и интервью с директором парка Артуром Зиганшиным о том, что уже сделано и что планируется на Шарташе.