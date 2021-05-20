Свадьба в 29, дети в 31. Как давление старших поколений ломает психику миллениалов

Возможность получать образование, строить карьеру, путешествовать естественным образом сдвинула сроки привычных социальных вех. Младшее поколение это понимает, но все равно безмерно переживает.

Когда свадьба? А дети? Старшее поколение накладывает на младшее определенные ожидания жизненного пути, но насколько они соответствуют реальности? На этот вопрос пытается ответить ВВС.

В качестве примера издание приводит жизненный путь Накула Сингха, который в 30 лет заканчивает ординатуру по офтальмологии и планирует в ближайшие пару лет жениться на своей девушке.

Не знаю, почему сейчас. Это просто подходящий период времени, — пояснил он.

Все окружающие связывают себя узами брака примерно в этом возрасте, да и бабушка с дедушкой напоминают, что хотят успеть погулять на свадьбе внука.

Но Сингх не всегда был так уверен, что его жизнь пойдет по плану. У его друзей появились близкие отношения сразу после колледжа, а он был одинок и гадал, когда же встретит свою половинку. Он сфокусировался на учебе, но все равно переживал, что «все идет не по плану».

В любом обществе есть важные показатели жизненных вех, и они часто привязаны к определенному возрасту. Например, в западных обществах принято заканчивать университет в 22 года, жениться в 30, рожать детей и покупать дом до 35 лет. Если поставить галочку напротив какого-то пункта в нужный срок не удалось, мы начинаем беспокоиться.

Но эти сроки весьма произвольны, их источники порой невозможно идентифицировать. С каждым поколением меняются технология и экономика, наука и даже политический климат. В итоге то, что когда-то казалось социальной необходимостью, превращается в устаревшие ожидания.

Тайна социальных норм

Учиться люди готовы с рождения. Мы учимся языку и впитываем правила общества, в котором растем, понимаем, что можно, а что нельзя. По большей части мы делаем то, чего от нас ожидают, люди так устроены.

Нормы общества основаны на социальных, экономических и технологических факторах. Огромную роль при этом играет семья и родители, особенно в том, что касается ожиданий по поводу брака и детей. Например, большинство бэби-бумеров в западных обществах вступали в брак после 20 лет, покупали дом и вскоре заводили детей. Впоследствии они перенесли эти ожидания и временную шкалу на своих детей-миллениалов.

Но миллениалы этих установок не придерживаются. Семью они начинают строить в среднем на 7 лет позже родителей или не идут в ЗАГС вовсе. Возраст, в котором женщины рожают первого ребенка, также постоянно растет уже 40 лет. Большинство женщин-миллениалов рожают детей позже, чем их родители бэби-бумеры — в 29 лет и старше. Точно так же количество тех, у кого есть собственное жилье, среди миллениалов на 8% ниже, чем среди предыдущих двух поколений.

Так происходит потому, что родители не единственный фактор, влияющий на жизненные вехи. Миллениалы в среднем образованы лучше прошлых поколений, из-за лет, потраченных на учебу, они начинают работать и копить на жилье позже. Изменились и представления о гендерных нормах.

Цель жизни женщины больше не сводится к мужу и детям, они могут получать блестящее образование, строить карьеру, путешествовать. Этот интерес к образованию и карьере влияет на время, в которое у женщины появляются дети. Повлияли и достижения в области науки и техники, в том числе средства контрацепции.

Проблема в том, то социальные ожидания не успевают за переменами экономических и образовательных реалий. По данным опроса, проведенного Бюро переписи населения США, большинство американцев считают, что люди должны быть экономически независимыми к 21 году. Но в том же опросе большинство признало, что вряд ли студенты заканчивают учебу в университете до 22 лет.

Тирания долга

Новые поколения испытывают стресс. Им приходится соответствовать нормам своих родителей, бабушек и дедушек, даже если эти ожидания больше не актуальны. Одно исследование показало, что в среднем люди старше 25 лет по-прежнему планируют жениться, завести детей и купить жилье до 30 лет, хотя количество людей, действительно способных сделать это, уменьшается с каждым поколением.

Этот разрыв между тем, чего, по ожиданиям взрослых, должна достичь молодежь к определенному возрасту, и тем, что реально возможно в сегодняшнем мире, сильно влияет на психическое состояние.

Исследователи говорят, что растущая неспособность достичь основных жизненных вех в установленные сроки может быть одним из объяснений роста «смертей от отчаяния», передозировок наркотиков и самоубийств, вызванных потерей работы и мрачными экономическими перспективами.

Психолог Шарлотта Хаусден называет это социальное давление «тиранией долга». Она советует людям, которые испытывают такой стресс, помнить, что они не одиноки. Глобальные преувеличения вроде «все женятся» или «у всех больше денег, чем у меня» чаще всего не имеют ничего общего с реальностью.

«Это ошибка мышления, — говорит она. — У некоторых людей больше денег. Некоторые люди женятся».

Кроме того, важно помнить, что долгожданное достижение цели, будь то покупка дома или рождение ребенка, не обязательно делает человека счастливым. Важно найти то, чего хочется именно вам. Хаусден рекомендует разделить то, чего вы действительно хотите, и чего, по вашему мнению, ожидают ваши родители или семья. Сфокусироваться стоит прежде всего на том, чего хочется лично вам. Сделать это, впрочем, часто непросто.

С 20 до 30 лет Сингх считал, что безнадежно отстал от своих друзей. Но год от года он становился увереннее на своем пути. Сегодня он не стесняется того, что так долго учился и откладывал рождение детей и покупку дома. Но он признает, что не чувствовал бы себя таким уверенным и расслабленным, если бы в конце концов не встретил девушку и не направил бы жизнь в то русло, которое соответствует установленным вехам.

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