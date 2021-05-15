«Достижения — это, конечно, прекрасно, но они так вас старят»

«Это бег за тенью. Думаете, надо быть сумасшедшим, чтобы ее ловить? Верно. А чтобы соревноваться с самим собой в карьере, доходах,званиях и должностях, надо быть и вовсе умалишенным».

Дмитрий Волошин, основатель проекта «OTUS. Онлайн-образование», рассуждает в своем блоге:

— Когда мне было 16 лет, я с жалостью смотрел на 25-ти летних. У них, у стариков, не было будущего. Они были занудными, медленными. У них были дети и странные интересы. Я не думал, что мне станет 25, и я буду таким же. А в 25 я уже с недоумением смотрел на 40-летних. Разве есть жизнь в возрасте старше, скажем, 33? Толстые они какие-то все. Дети у них выросли, чем они занимаются? А те, смотри, уже померли. Вот она где, старость. Сейчас мне немного за 40. Я смотрюсь с утра в зеркало и вижу, ну, скажем, пацана. Возраст, конечно, ощущается. По бокам, в основном. А самое главное, что поменялось в 40 — это отношение к возрасту. Моим родителям 65? Круто, они же молоды. Что я буду делать в 80? Да что захочу, потому что будут и силы, и желания.

А еще к 40 годам я понял секрет старости. Серьезно. Посмотрите вокруг. Нас окружают взрослые и молодые. Только это никак не связанно с возрастом. Можно встретить 18-летнего старичка, а можно - 70-летнюю девчонку. Что их отличает? В общем — серьезное отношение к жизни. Лорд Уоттон был не прав, секрет счастья не в красоте, но секрет счастья в молодости.

А молодость — это ироничное, слегка насмешливое, отношение к себе и жизни, это желание пробовать новое. Наверное, в базисе всех этих прекрасных качеств лежит принятие себя и своих успехов. Ох уж эти успехи! Они сжигают людей. Превращают их в угольки, потом в пепел. И если соревнование с другими еще как-то можно пережить, то соревнование с собой съедает годы за месяцы.

Это называется «бег за тенью». Пробовали догнать тень? Думаете, надо быть сумасшедшим, чтобы ее ловить? Верно. А чтобы соревноваться с самим собой в карьере, в доходах, в званиях и должностях, в написанных статьях и посещенных мероприятиях надо быть и вовсе умалишенным. Представляете, каково это — все время жить в будущем? У Стругацких в романе «Стажеры» была хорошая сценка, спор того самого стажера с владельцем бара «Микки Маус».

Последний всю жизнь работает на пенсию, копит для того, чтобы безбедно жить уже немощным. Стажер, никогда не задумывавшийся о таком далеком будущем, предпочитает скорее умереть молодым, чем всю жизнь думать о старости. Видно, у него в душе полдень.

Что я хотел сказать? Достижения — это, конечно, прекрасно и уважаемо. Успех — одобряем и восхваляем и все такое. Быть серьезным человеком и делать большие дела — очень, очень хорошо. А в конечном счете все мы окажемся примерно в одном месте. И будет бесконечно больно думать в этом самом месте, что жизнь ты кинул на перегонки с самим собой. Поэтому, если увидите вот такого бегуна за тенью, неважно сколько ему лет, который запаривается карьерой, бабками, статусом, то скажите ему: «Фу, какой ты уже старый! И толстый! И с тобой неинтересно!». Пусть это и не очень вежливо. А вдруг поможет? Были случаи. Лично знаю.

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