Переработки убивают 745 тыс. человек в год. Совещания в Zoom тоже считаются

ВОЗ провела первое в мире исследование влияния длинного рабочего дня на здоровье. Результаты неутешительны: работающих ждут инфаркты, инсульты и смерть. Цифры.

Чрезмерно длинные рабочие дни ежегодно становятся причиной смерти сотен тысяч человек, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это первое исследование такого рода, оно было проведено совместно с Международной организацией труда (МОТ), пишет ВВС.

Эксперты заявили, что в 2016 году от инсультов и инфарктов, связанных с напряженным рабочим графиком, в мире умерли 745 тыс. человек. Особенно сложная ситуация в Юго-Восточной Азии (где крупнейшей страной является Индия) и в Западно-Тихоокеанском регионе (к нему по классификации ВОЗ относится Китай). По данным исследования, с 2000 года число таких смертей выросло на 29%.

Три четверти умерших составляют мужчины среднего и старшего возраста. В ряде случаев смерть наступала уже после выхода человека на пенсию, но исследования показали, что необратимые нарушения в состоянии здоровья появлялись еще в рабочий период жизни и были связаны со стрессом и усталостью.

Исследование показало, что в случае, если человек работает 55 часов в неделю или больше, риск инсульта повышается на 35%, а инфаркта на 17% по сравнению с рабочей неделей, состоящей из 35-40 часов. При этом число людей, которым приходится работать больше обычной 40-часовой недели, растет, в 2021 году это уже примерно 9% населения планеты.

Доклад организации также указывает, что долгие рабочие часы становятся причиной трети всех заболеваний, связанных с условиями труда.

По мнению исследователей, к такому результату приводят две причины. Первая заключается в реакции организма на стресс, вторая — в том, что человек, засиживаясь за работой, начинает больше курить, употреблять нездоровую пищу, меньше двигаться, недосыпать, а в качестве отдыха потребляет больше алкоголя.

Эксперты ВОЗ говорят, что в условиях пандемии те, кто не потерял работу, стали трудиться еще больше. Это связано с тем, что люди перешли на работу из дома, где можно засидеться за компьютером дольше обычного, а пойти при этом некуда. Работающие из дома «дарят» работодателям еще больше времени и это наверняка отразится на здоровье людей.

Ранее на DK.RU: Четырехдневная рабочая неделя: испанцы начнут осенью 2021, когда ждать в России?