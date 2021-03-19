Четырехдневная рабочая неделя: испанцы начнут осенью 2021, когда ждать в России?

В Испании запускается трехлетний эксперимент: около 200 компаний переведут работников на 4 рабочих и 3 выходных в неделю. Если результаты будут хороши, любители сиесты будут работать так всегда.

Инга Корягина, психолог, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова в телеграм-канале РЭУ Аналитика объясняет, стоит ли нам всем в ближайшем будущем ждать 4-х дневную рабочую неделю:

— Испанцы первыми в мире могут перейти на 4-х дневную рабочую неделю. Осенью 2021 года правительство планирует запустить трехлетний эксперимент по сокращению рабочей недели до 32 часов.

Предполагается, что пилотировать новый формат будут 200 компаний и 3000-6000 тысяч работников. Госбюджету этот эксперимент обойдется в 50 млн евро. Однако детали проекта еще могут измениться.

Идея выдвинута левоцентристской партией Мас Паис, сделавшей укороченную рабочую неделю главным предвыборным лозунгом. Его авторы уверены, что дополнительный выходной повысит производительность труда, улучшит психическое здоровье работников и поможет бороться с изменениями климата.

В качестве примера приводятся результаты перехода на 4-х дневную рабочую неделю, который в 2020 году осуществила испанская ИТ-компания Software Delsol. По словам представителей компании, число прогулов снизилось, эффективность работников в рабочие часы возросла. Кроме того персонал стал счастливее.

Оппоненты возражают: безумие начинать подобный эксперимент в то время, когда страна погружена в сильнейшую со времен Гражданской войны рецессию.

Идеей работать меньше, да лучше одержимы не только испанцы. Они, кстати, первыми в Западной Европе ввели восьмичасовой рабочий день — в 1919 году в Барселоне прошла 44-х дневная забастовка, завершившаяся революционным сокращением рабочего времени.

В наши дни идея дальнейшего сокращения рабочего времени рассматривается в разных странах. В Британии создано общественное движение «Четырехдневная рабочая неделя», участники которого призывают правительства различных стран ответить на вызовы пандемии и сократить рабочую неделю, чтобы защитить сотрудников от выгорания.

Весной 2020 года премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн предложила работодателям рассмотреть возможность перехода на четырехдневную неделю.

А как в России? Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели и возможно в ближайшее время и в российское трудовое законодательство будут внесены коррективы. Омбудсмен Москвы Татьяна Минеева предлагает ввести 4-х дневную рабочую неделю для женщин.

«За» сокращение целого дня сегодня выступает, по данным сервиса Superjob, 40% россиян, год назад их число было 49%. Падение объясняется тем, что большинство граждан страны не готовы выполнять 5-дневный план за 4 дня и боятся потерять в доходе. Больше всего противников четырехдневки среди тех, у кого зарплаты больше 80 тысяч рублей в месяц.

Кому это нужно? При этом четырехдневная рабочая неделя показана людям высокоинтеллектуального труда, руководителям, творческим работникам. Одним словом всем, кто работает не по часам, а на результат. У них и так ненормированный рабочий день, потому что мозгу невозможно дать команду не думать. А вот молодым сотрудникам мало трудиться противопоказано: это их расхолаживает и не позволяет выработать в себе практику думать вне расписания.

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