«Рядом с правильными людьми страшно. Они меняют свободу воли на сытость, но что дальше?»

«Избегание конфликтов раздражает. Нет, разумеется, когда на совещании зарядили в морду — это перебор. Но когда не отвечают лишь бы прямо не ответить — бесит. Хотеть для всех быть хорошим извращение».

Дмитрий Волошин, основатель проекта «OTUS. Онлайн-образование», рассуждает в своем блоге:

— Все-таки правильные люди утомляют. Должна быть какая-то, безобидная и смешная, дурость. Можно несколько, штуки три-четыре. А вот когда ее нет — скучно. Он правильно строил карьеру. Он правильно отдыхал. Он правильно женился. О чем с ним говорить? Я знаю как правильно, меня со всех сторон обстреливают правильными мыслями. А ты вот отчебучь что-нибудь, чтобы была тема для разговора. Ну или придумай хотя бы. Напиши, соври. Тоже прекрасная дурость.

Нет ничего более скучного, чем типичное. Типичный взгляд, типичная речь. Я когда общаюсь с чиновником или функционером корпорации — засыпаю. Может и есть светлая мысль, но нельзя же так ее скрывать вязью деепричастных оборотов. Нельзя мыслить канцеляризмами. Равно как обжорство разрушает тело, так и суконность языка разрушает мозг. Мысли становятся прямыми-прямыми, и все про то, как закрыть поручение. Надо не дело сделать, а отчитаться. Это такой рак поведения с метастазами в совести.

Избегание конфликтов раздражает. Нет, разумеется, когда на совещании зарядили в морду — это перебор. Но когда не отвечают лишь бы прямо не ответить — бесит. Это надо насколько иметь извращенную жизненную цель, чтобы хотеть для всех быть хорошим? Или хотя бы не показывать, что можешь быть плохим. Я прямо вижу, как перед выходом на работу такой «хороший» примеряет улыбки: «Нет, широкую сегодня не возьму, дождь, не поймут, вдруг обидятся. Возьму я лучше умеренно-позитивную с нотками решительности».

Грущу, когда вижу человека-паттерн, человека-шаблон. «Наши родители так делали, мы так делаем и дети наши так делать будут». Или «Где родился — там и сгодился». От этого веет такой безысходностью. И я понимаю, что они меняют свободу воли на сытость. И многие — осознанно. Так грустно представлять, кем бы они могли быть, не зарыв голову в песок, немного поверив в себя. С другой стороны, и сам я не Гагарин. Это так же грустно.

Соберем все вместе. Представим себе постоянно улыбающегося, ровного в общении человека. Который излагает свои мысли кудряво, пользуясь сложными канцелярскими конструкциями. Который искренне верит в предопределенность пути и мыслит поэтому глобальными категориями. Который правильный из-за вышеперечисленного, а также из-за горячей уверенности, что неправильным быть неприлично. Представляете, сколько у него там в душе огня и вырывающейся темноты? Лично мне с таким страшно.

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