«Каждый раз это небольшое приключение». Зачем обычные екатеринбуржцы идут в экскурсоводы

В городе ценны не только памятники, но и личные истории горожан, повседневная жизнь, считают независимые экскурсоводы сообщества «Екбгуляем». Они помогают понять, за что можно любить Екатеринбург.

Уже несколько лет в Екатеринбурге работает Центр авторских экскурсий «Екбгуляем». Люди самых разных сфер деятельности — от психологии и журналистики до математики и дизайна — на пару часов в день становятся гидами и рассказывают малоизвестные факты о городе и его жителях. Темы экскурсионных маршрутов не менее разнообразны, чем их авторы: от прогулок по классическим для Екатеринбурга конструктивистским зданиям до рассказов о самых громких преступлениях в истории города.

В 2020 г. появился еще один маршрут — «Свердловский рок на карте Екатеринбурга». Автор экскурсии — Светлана Толмачева, радио- и тележурналист, которая долгое время вела эфиры «Утреннего экспресса» на «4 канале». Светлана рассказала DK.RU, как она подалась в гиды и почему не собирается оставлять это занятие.

— Мечта о собственной авторской экскурсии появилась еще пару лет назад, правда, без какой-то конкретики — просто такая красивая идея. Но не зря говорят, что Вселенная все слышит. В марте 2020 г., в разгар самоизоляции, архивариус Свердловского рок-клуба Дмитрий Карасюк предложил мне принять участие в «Реставрации концертов» — это совместный проект Союза композиторов Свердловской области и Музея истории Екатеринбурга. Одна из реставраций была посвящена уральскому року.

Я должна была отредактировать тексты о Свердловском рок-клубе, а заодно провести две открытых экскурсии для горожан. Но чтобы сделать это, надо подготовить маршрут: связать имена и истории рок-музыкантов с городскими локациями. Просто привести людей к зданию Свердловского рок-клуба и рассказать, какие группы здесь выступали, — это неинтересно. Да и мест в городе, связанных с роком, намного больше.

Вместе с Дмитрием Карасюком мы составили пешеходный маршрут от Дворца молодежи до Музея истории Екатеринбурга. Дом культуры им. Свердлова на ул. Володарского, где, собственно, и был рок-клуб, — лишь одна точка этой прогулки.

По ходу маршрута можно рассказать о рок-фестивале 1988 г., вспомнить режиссера Алексея Балабанова, старика Б.У.Кашкина, Александра Башлачева… Обязательная остановка — репетиционная база «Наутилуса», которая находилась в клубе Арха в особнячке на ул. Толмачева.

Один из традиционных снимков рок-прогулки, повторяющий черно-белую фотографию «Нау»,

сделанную в конце 80-х

Первая моя авторская экскурсия в рамках проекта «Реставрации концертов» прошла 1 октября — в День музыки. Вторая состоялась буквально через день. Но этих двух оказалось мало — и мне, и тем, кто хотел узнать что-то новое о свердловском роке. В итоге сейчас мои рок-экскурсии проходят под эгидой сообщества «Екбгуляем».

Рок-прогулки для меня в удивительном 2020-м стали единственной возможностью знакомиться с новыми людьми: раньше были ивенты и масса других событий, но пандемия изменила это. Сейчас каждый двухчасовой маршрут — как небольшое приключение. Мне очень нравится общаться с теми людьми, которые приходят, потому что многие несут свои истории. Авторская экскурсия — это не просто мой рассказ о том, что и как было в 80-х. Это всегда взаимодействие: экскурсанты делятся воспоминаниями, многие из тех, кто приходит, сами участвовали в тех концертах — были либо на сцене, либо в зрительном зале.

Каждый раз истории, которыми со мной делятся на экскурсиях, тянут как минимум на короткометражку. С рок-саундтреком, конечно:

«Мы из Нижнего Новгорода — хорошо, что успели до поезда на экскурсию»;

«Я родился 15 марта 1986 года, когда было первое собрание рок-клуба. Никогда, правда, в ДК Свердлова не был»;

«Я приехала из Заречного. Служу в храме. Рок люблю и слушаю «Рок-Арсенал»;

«Моя мама тусила со всеми этими рок-музыкантами, пока это модно было. А потом стало модно с бандитами — и она перешла в другую тусовку».

Сегодня уральская школа рок-музыки — общепризнанный культурный бренд. На огромной территории бывшего СССР в каждом из крупных городов существовали десятки и сотни рок-групп. Но только Екатеринбург, наравне с Москвой и Петербургом, принято называть «столицей русского рока» — во многом благодаря именно Свердловскому рок-клубу. Кстати, в 2021 г. исполняется 35 лет с момента его открытия. Хотите узнать что-то интересное об уральском роке и рассказать свою историю, приходите на экскурсию!

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Рок-экскурсия — лишь один из маршрутов, которые проводят гиды «Екбгуляем». Есть и другие, не менее интересные прогулки. Можно, например, погрузиться в шпионские страсти — пройтись по Уралмашу с Анастасией Печëрских, старшим научным работником музейного центра «Гамаюн», и послушать, с кем и зачем встречался здесь советский разведчик Николай Кузнецов. Можно пройтись Ивановскому кладбищу и узнать истории тех, кто там похоронен, отправиться в небольшое путешествие по улице Бажова или берегам реки Ольховки, а еще узнать, как татары повлияли на Екатеринбург на рубеже 19-20 вв.

Стоимость экскурсий невелика — в среднем 400 руб. Следить за расписанием можно о официальных пабликах «Екбгуляем» в Instagram, Facebook или «ВКонтакте», регистрироваться на маршруты можно здесь.

Фото и видео предоставлены Светланой Толмачевой