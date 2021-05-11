Откуда виноград? Где обустроили винодельни российские миллиардеры

Виноделие становится все более модным в кругу российских миллиардеров. Виноградники есть и у владельца «Синары», и у основателя «Магнита». Что же предпочитают люди с достатком, Крым или Францию?

Гид по виноградникам самых богатых людей России составил Forbes. Итак, какие сорта и регионы предпочитают российские миллиардеры?

Дмитрий Пумпянский, Александр Пумпянский — Франция, Лангедок

Владелец группы «Синара», ТМК и ЧТПЗ Дмитрий Пумпянский и его сын купили виноградники площадью 32 га на средиземноморском побережье Франции в 2008 году, с тех пор вложили в проект €12 млн. Нанятый Пумпянскими энолог Бенуа Понтенье сократил площади виноградников до 19 га, перевел сбор винограда на ручной и запретил использование гербицидов и пестицидов. В 2015 году Пумпянские построили на винодельне новые цеха, и этикетки вин стали маркироваться знаком «био».

Геннадий Тимченко — Россия, Краснодарский край, Геленджик

Совладельцем винодельни около «дворца Путина» Тимченко стал в декабре 2018 года. Общая площадь виноградников «Усадьбы», основанной в 2010 году, составляет 47 га, объем производства — более 100 000 бутылок в год. При выращивании винограда не используются гербициды, его сбор осуществляется только вручную. Весь собранный виноград обрабатывают в нескольких десятках метров от виноградников. В производственном цеху и в зоне для бочковой выдержки играет классическая музыка, на винодельне считается, что это улучшает качество вина.

Андрей Филатов — Франция, Сент-Эмильон, Бордо

Совладелец транспортной компании Globaltrans Андрей Филатов приобрел основанное в 1885 году виноградорское хозяйство La Grace Dieu des Prieurs в 2013 году. Для оформления вин ежегодно отбирается 12 работ русских художников из коллекции фонда Филатова Art Russe.

Обновлением виноградников и реконструкцией производства занимался энолог Луи Митжавиль, проект обновления самого шато делал лауреат архитектурной Притцкеровской премии Жан Нувель.

Евгений Швидлер — Франция, Бержерак

Партнер Романа Абрамовича Евгений Швидлер обзавелся замком и виноградником на юго-западе Франции в сентябре 2001 года, через год он наладил в хозяйстве производство кошерных вин, одобренных главным раввином Бордо. Площадь виноградников составляет 35 га, годовой объем производства вина — 125 000 бутылок. На 3 га выращиваются сливы, из которых в шато делают бренди Z-Thenac крепостью 53%. Общая площадь поместья превышает 200 га, на его территории обитает 30 ланей, пять ослов, 50 овец и 10 коз.

Константин Николаев — Италия, Тоскана

Совладелец железнодорожного оператора Globaltrans Константин Николаев купил виноградник на побережье Средиземного моря весной 2017 года. Хозяйство включает в себя старинный фермерский дом, виноградник на 7 га, оливковую рощу и большой фруктовый сад. Все поместье занимает 47 га. Виноградники Николаева засажены нетипичными для Тосканы сортами «мерло», «каберне совиньон», «каберне фран» и «сира».

Юрий Шефлер — Испания, Наварра

Компания водочного короля Юрия Шефлера S.P.I. Group вела переговоры о покупке одного из самых почитаемых в Наварре винных домов несколько месяцев и в итоге приобрела его в конце 2015 года за €15 млн. Хозяйству принадлежит 355 га земли, из них 128 га занято виноградниками. Комплекс винодельни состоит из винного погреба, жилого дома XVI века и церкви в неоклассическом стиле XVIII века. Поместье открыто для винного туризма, проведения свадеб и деловых мероприятий.

Владимир Дубов — Израиль

Израильская винодельня, с 2008 года принадлежащая бывшему акционеру ЮКОСа Владимиру Дубову, была основана в 2000 году. С 2009 года хозяйство консультирует один из лучших мировых экспертов виноделия Мишель Ролан. В год на Amphorae выпускается около 100 000 бутылок вина.

Вагит Алекперов — Россия, Крым

В январе 2016 года правительство Республики Крым провело первые торги по продаже государственной земли в Крыму, по информации РБК, 36 га виноградников на этом аукционе приобрела за 163 млн рублей компания, связанная с главой «Лукойла» Вагитом Алекперовым. Участок находится рядом с небольшой винодельней Алекперова Chateau Cotes de Saint Daniel, выпускающей до 40 000 бутылок сухих, полусладких, десертных вин и портвейнов. Площадь виноградников этого хозяйства — 20 га. Первый урожай здесь был собран в 2008 году, в 2009 году вина Chateau Cotes de Saint Daniel поступили в продажу.

Юрий Ковальчук — Россия, Крым

1,5 млрд рублей заплатила на аукционе в декабре 2017 года дочерняя структура банка «Россия» Юрия Ковальчука за 100% акций завода шампанских вин «Новый Свет». Завод, основанный князем Львом Голицыным в 1878 году, расположен на 11 га земли и выпускает около 1,5 млн бутылок шампанского в год.

Поход банка «Россия» Юрия Ковальчука в отечественное виноделие «Новым Светом» не ограничился. Через три года после покупки завода шампанских вин его структуры за 5,3 млрд рублей приобрели «Массандру», основанную в 1898 году. Виноградники предприятия занимают около 4000 га. Компания производит в год по 20 млн бутылок вина около 100 наименований. C винным производством продана и крупнейшая в мире коллекция вин в подземных галереях, которую начал собирать еще князь Лев Голицын.

Сергей Галицкий — Россия, Краснодарский край, Анапа

Вино от основателя «Магнита» Сергея Галицкого было впервые представлено в ноябре 2019 года. Винодельня Галицкого с 68 га виноградников может выпускать 66 000 бутылок вина в год. Хозяйство занимает 200 га, площадь виноградников планируется увеличить до 100 га. Компания «Русский терруар», которой принадлежат товарные знаки «Галицкий и Галицкий», Galitskiy & Galitskiy, Cosaque, «Красная Горка» и La Comete Russe, была учреждена в 2016 году, самому миллиардеру в ней принадлежит 51%, а 49% владеет брат его жены.

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