Миллиардеры с активами на Урале преуспели в пандемию

Число миллиардеров в России превысило сотню человек. При этом три бизнесмена из Екатеринбурга попали в список богатейших людей планеты. Свежий рейтинг миллиардеров.

В свежем рейтинге богатейших людей мира, который составляет журнал Forbes, вновь оказались бизнесмены с активами на Урале. При этом три бизнесмена из Екатеринбурга попали в список богатейших людей мира. Это председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин (369-е место и $7 млрд), генеральный директор УГМК Андрей Козицын (421 место и $6,3 млрд) и президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский (1299 место и $2,6 млрд).

Добавим, что в 2019 г. Игорь Алтушкин и Андрей Козицын стали лауреатами премии «Делового квартала» ЛЮДИ ЭПОХИ 1994-2019 в номинации «Промышленность». А Дмитрий Пумпянский — в номинации «Социальные проекты бизнеса». В 2020 г. предприниматели вошли в список самых влиятельных персон региона ТОП-50: главные люди Урала.

Составители рейтинга отмечают, что год пандемии оказался для мировых и российских миллиардеров весьма успешным:

Богатейшие из отечественных миллиардеров ощутимо прибавили состояния. Если в прошлом году среди российских бизнесменов не оказалось ни одного человека, чье состояние превышало бы $20 млрд, то в этот раз таких шестеро. Суммарное состояние российских миллиардеров выросло с $392,3 млрд до $606,2 млрд.

В глобальном рейтинге больше 100 участников из России. На первом месте среди россиян — председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и его семья, чье состояние оценено в $29,1 млрд.

Одновременно издание выпустило рейтинг богатейших людей России. В топ-20 есть имена и других бизнесменов с активами на Урале. В частности, это председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (за год увеличил состояние на $8,1 млрд до $26,2 млрд). В Свердловской области в состав НЛМК входят НЛМК-Урал, ВИЗ-Сталь, НЛМК-Метиз. Президент УГМК Искандер Махмудов за год увеличил состояние на $2,5 млрд до $9,7 млрд. Председатель совета директоров группы компаний «Ренова» (также владеет акциями в «Русал», связан с энергетической команией «Т-Плюс» и аэропортом «Кольцово») Виктор Вексельберг за год уменьшил состояние на $1,5 млрд до $9 млрд.

Добавим, что, как и в прошлом году, самым богатым человеком мира, по подсчетам издания, стал основатель Amazon Джефф Безос ($177 млрд). На втором месте основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск ($151 млрд), третье место занял президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно ($150 млрд). Состояние всех 2755 мировых миллиардеров составило рекордные $13,08 трлн, на 64% больше, чем год назад.

Ранее DK.RU писал, что впервые в истории российского Forbes состояние одного из его участников достигло $30 млрд.