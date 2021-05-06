Страх публичности лишает возможностей. Почему любое творение нужно выставлять на публику

Людям свойственно «писать в стол». Прекрасные истории, картины, идеи могут быть захоронены из-за банального страха публики и ее мнения. Да, вас могут обозвать дураком, но бояться этого не стоит.

Психолог и писатель Лео Бабаута рассказывает о том, почему стоит выставлять свое творчество на всеобщее обозрение. Вот что он пишет:

— Любой человек, который что-либо создает — будь то онлайн-контент, искусство, новый бизнес или стартап — сталкивается со страхом выставить свою работу на всеобщее обозрение.

Но именно этот страх заставляет прокрастинировать, бесконечно вести исследования, листать соцсети, отвечать на письма или покупать книги по своей тематике, убираться на кухне, протирать пыль… Бесконечно!

В этих занятиях нет ничего плохого или неправильного, ведь так делают все. Но с этим же страхом придется сталкиваться снова и снова, даже в очень ответственные моменты.

Я хотел бы рассказать, как я справляюсь с этим страхом — а я делаю это уже несколько десятилетий. Если коротко:

У меня есть лакмусовая бумажка: если я не создаю и не выставляю творение на публику, скорее всего, я прокрастинирую.

Если я избегаю творчества, то создаю пространство для встречи со страхом и помещаю его туда.

Суть страха

Почему нас так пугает перспектива показать свою работу миру? Мы не знаем, как ее воспримут другие люди — это неопределенность, и нам она не нравится.

Они могут осудить нас, отвергнуть наш труд, сказав, что он не имеет ценности, назвать нас глупыми. Мы же почувствуем себя смущенными или отвергнутыми. Для многих людей эта неопределенность невыносима.

Конечно, этот страх можно понять, но в итоге он лишает нас возможности влиять на мир. Позвольте своим сердцам разбиться об эту устрашающую неизвестность. И давайте поговорим о влиянии, которое мы хотели бы оказать — хотим ли мы затронуть сердца людей, изменить их жизни, открыть им глаза на что-то новое? Какое наслаждение!

Учиться не избегать творчества

Чтобы противостоять страху, мы должны понимать, что избегаем творчества прямо сейчас. Поэтому я в первую очередь спрашиваю себя: «Я творю прямо сейчас или выставляю свою работу на публику?». Если нет, то, вероятно, я избегаю этого из-за страха.

Итак, как только мы видим, что избегаем творческой работы и демонстрации ее миру, это помогает создать структуру, чтобы противостоять страху.

Если вы избегаете творчества, планируйте день так, чтобы сначала испытать страх, а затем создавать что-то. Не исследовать, а реально творить. Если это поможет, найдите партнеров, перед которыми вы будете отчитываться.

Регулярно работайте над творческими мышцами и наращивайте их. Каждый день.

Читайте также: «Мы живем в новой нормальности. А кто определяет норму?». Как правильно выйти из кризиса