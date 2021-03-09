«Мы живем в новой нормальности. А кто определяет норму?». Как правильно выйти из кризиса

Для мозга человека все новое — лес без тропинок, которые предстоит протоптать. Поэтому любые перемены в жизни ставят нас в ступор, мы просто хотим, чтобы «все было как раньше». Но это неправильно.

Екатерина Сигитова, известный психотерапевт, в книге «Идеальный шторм» рассказывает, можно ли после кризиса вернуться к прежней жизни. У нас уже правда на ступила «новая нормальность», или мы пока к ней идем? Что такое вообще норма и что на самом деле должно быть целью при выходе из кризиса? Главное — в материале DK.RU.

Сначала хочу спросить: что для вас «новая нормальность» после кризиса? Я не имею в виду конкретные признаки «теперь у нас то и другое иначе», а, скорее, ваши внутренние ощущения.

Примеры:

То, к чему начинаем привыкать в новых условиях жизни.

Когда старое перестает работать, а нового еще нет. Пользуясь термином социологов, я бы назвала это аномией, т. е. безнормностью. Как правильно, никто не знает, двигаемся на ощупь и ищем новый баланс.

Сохранить то, что было правильно, и изменить то, что было неправильно из «старой нормальности».

Сразу возникает вопрос: если что-то в «старой нормальности» было неправильно, то почему тогда это называлось нормальным?

На самом деле посткризисная «новая нормальность» — это, как правило, некое временное отсутствие нормальности вообще. Действительно, старое уже не работает, и мы приблизительно поняли, чего точно не надо делать, но еще не поняли, что точно надо делать. Это переходный период, ровно поэтому в нем так сложно. При кризисе никогда нет плавного, размеренного движения из точки А в точку Б или из состояния А в состояние Б, потому что у состояния Б еще нет параметров, они в процессе определения.

У вашей посткризисной «новой нормальности» много конкретных параметров, у всех они разные в зависимости от того, кто где находится и как живет. Тем не менее предположу, что общим является ощущение безвременья: то, что раньше считалось кризисом, сейчас становится вашей повседневной жизнью. К сожалению, часто «новая нормальность» — это и про обнажение многих деструктивных процессов.

Почему нормальность часто берет на себя функцию судить, что нормально, а что нет? Почему нормальность объявляет ненормальное плохим? Ведь ненормальное не всегда хуже, чем нормальное. Если взять ту же человеческую природу, большинство людей не являются просвещенными, очень добрыми и хорошими, тактичными и т. д. Большинство живет ровно наоборот, и вроде как это нормально с точки зрения статистики, но в то же время быть «ненормальным» в такой системе лучше и приятнее.

Процесс перехода к «новой нормальности» после любого кризиса тоже можно рассматривать с точки зрения разных подходов, ориентируясь на то, что считать нормальным:

1. Возврат к тому же в точности, что было до кризиса.

2. Переход к чему-то более желательному и привлекательному.

3. Движение в сторону того, что помогает адаптироваться и улучшает вашу жизнь.

Основная проблема с «новой нормальностью» после любого кризиса в том, что большинство людей, естественно, хочет вернуться туда, где они были до кризиса, т. е. они хотят, чтобы все откатилось назад.

В то же время эти люди не хотят, чтобы все было ровно так, как было, потому что старый порядок вещей безжалостно показал им, что перед кризисными угрозами старая система не работает. Пытаясь этот конфликт урегулировать, мы себя заставляем считать нормальным то, что мы не можем пока считать нормальным. Мы всей душой хотим назад, но умом уже начинаем понимать, что, наверное, точно так, как было, всё-таки не будет.

В процессе выхода из кризиса важна деконструкция самого явления «нормативности» применительно к вам лично, потому что любая нормативность поддерживает стандарты, ожидания и иногда даже дискриминацию. То есть, по идее, «новая нормальность» (и «старая» тоже) должна включать в себя разные варианты реальности. Однако на практике так не получается, на практике начинаются битвы остроконечников и тупоконечников: «Только мы делаем правильно, а все остальные редиски и подлежат уничтожению».

Важно, чтобы не было дискриминации и разделения в зависимости от оттенков «новой нормальности»: кто тут хороший, а кто плохой. Поэтому лучше поменять в своей голове «нормальность» на «безопасность» и признать, что для всех это будет про разное.

Фактически после любого кризиса мы нуждаемся не в новой норме или разнарядке, а в исцелении и заживлении. В этом и должна состоять «новая нормальность» для каждого из нас. Уравнение «новой нормальности» должно включать то, что помогает, а не что-то из Палаты мер и весов.

Уравнение «новой нормальности»

Уравнение выхода из кризиса, или уравнение «новой нормальности», должно включать плюс и минус, которые выглядят так:

–) что изменилось (была работа, теперь ее нет и т. д.);

(+) что осталось прежним (живу в той же квартире, у меня те же кошки, и все также утром меня раздражает будильник и т. д.).

Нужно зафиксировать, что изменилось в вашей «новой нормальности» и что осталось прежним. На выходе у вас должен получиться списочек с правой и левой колонками. Это и будут две части уравнения, которые определят, насколько вам трудно и чего у вас сейчас больше.

Когда у нас формируется жизненный уклад, привычки, образ жизни, то нейронные связи выглядят как «тропинки в голове». Вот у нас был лес — наш внутренний мир, вот мы его изучили и протоптали так много тропинок, что целая карта леса есть теперь в нашей голове. И тут бац! Кризис. Он делает этот лес для нас совершенно незнакомым. Вроде лес тот же, но некоторые тропинки провалились, и вместо них теперь ямы, а некоторые и вообще исчезли, будто их и не было никогда. А вот некоторые тропинки почему-то остались. Задача адаптации к кризису включает и восстановление некоторых старых тропинок, и протаптывание новых. Ваш лес может быть сильно поврежден влиянием кризиса, как настоящий лес — пожаром или ураганом. Но ваша индивидуальная карта леса будет постепенно восстанавливаться, и со временем там появится много всего странного и нового.

Чтобы протаптывать эти новые тропинки, мозгу нужно много усилий, а система в кризисе их экономит, поэтому наше задание про уравнение «новой нормальности» — это способ напомнить мозгу о новых странных штуках в нашем лесу и о протаптывании тропинок к ним. В то же время некоторые старые тропинки (то, что не изменилось) никуда не делись. Пусть мы их сейчас не видим, но мы можем о них помнить.

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