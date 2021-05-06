«Динамо» рискует так и не попасть в список ЮНЕСКО. Кто-то решил изменить трибуны

Стадион в центре Екатеринбурга признан объектом культурного наследия. Но сейчас рассматривают новый документ, в котором не прописаны габариты трибун, а, значит, можно будет «надстроить что угодно».

В Екатеринбурге планируют изменить предмет охраны стадиона «Динамо». Это здание является объектом культурного наследия, но в новой редакции имеет краткое описание, что в будущем позволяет менять его конструкцию.

Руководитель движения «Реальная история» Марина Сахарова рассказал Е1, что год назад, 7 мая 2020 года, по государственному заказу разработали и утвердили предмет охраны — спортивный комплекс «Динамо», куда входит стадион. Но сейчас его начали менять, без предупреждения и необходимости. 30 апреля изменения обсуждали на заседании общественного научно-методического совета при управлении охраны ОКН. Уже во время обсуждения выяснилось, что речь идет о стадионе.

В документе, с которым мы ознакомились, заказчик не указан. Сами разработчики на научно-методическом совете не присутствовали, поэтому задать вопрос, с чем связаны изменения, не удалось.

При этом в тексте документа прописано, что комплекс могут использовать для проведения Всемирных студенческих игр 2023 года, поэтому ему необходимо соответствовать требованиям FISU. При этом в исполнительной дирекции Универсиады-2023 сказали, что не имеют планов на стадион, так как он не подходит по функционалу.

Марина Сахарова подчеркивает, что в обновленном документе не прописано сохранение габаритов трибун, а предметов охраны указаны только западная трибуна и один-два фасада. Общественница поясняет, что, раз габариты не прописаны, «там могут надстроить все что угодно, боковые фасады не прописаны, значит, могут расширять конструкцию в стороны». Такие новшества изменят всю конфигурацию объекта.

Если сейчас спорткомплекс «Динамо» планируют включить в список ЮНЕСКО как памятник конструктивизма, то после изменений он из перечня может вылететь, — уверена Марина Сахарова.

В управлении госохраны ОКН Свердловской области комментарий готовы дать после окончания майских праздников.

Напомним, в январе этого года стало известно, что депутаты екатеринбургской городской думы решили продать в рамках приватизации несколько исторических объектов. Речь идет о восьми зданиях, расположенных преимущественно в центре города, все они относятся к объектам культурного наследия.

Ранее DK Екатеринбург писал о том, что на месте конструктивистского здания на ул. Нагорной, 12 в Екатеринбурге планируется построить трехсекционный дом с эксплуатируемой кровлей. Год назад активисты пытались отстоять Профтехкомбинат в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, но собственник снес его.