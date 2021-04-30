Вас тормозит доминантный страх родом из детства. Как найти и нейтрализовать его

Многие поступки мы совершаем или не совершаем опираясь на главный страх всей жизни. Страх потери свободы, смерти или неопределенности. Но часто он только вредит, ведь не имеет реальных предпосылок.

Наш главный страх определяет нашу жизнь. О том, как понять, какой страх доминирует и не дать ему помешать, пишет автор канала Books for you клинический психолог Виктория Шилкина.

Доминантный страх — маркер, который помогает многое понять про себя и других. В статье поговорим о пяти видах страха, которые по-разному влияют на нашу реакцию на стресс и на жизнь в целом. Лучший способ бороться со своими страхами — это изучить тот, который у вас доминирует, и понять, почему у вас это именно так.

Виктория делит все виды страхов на пять видов, это базовые страхи, которые могут проявляться по-разному. Важно понимать, что наши страхи — это проекция нашего внутреннего негативного опыта на внешнюю реальность. Обычно срабатывает травмирующий детский опыт.

1. Страх неопределенности. Человек ощущает, что ему не на что опереться. Такой страх формируется как базовый в самом раннем детстве: с момента рождения до года. Он связан с отсутствием так называемого базового доверия к миру. Обычно возникает, когда ребенку было недостаточно внимания и заботы значимого взрослого, чаще всего матери. По уровню проживания этот страх близок к страху смерти: «Мама ушла, я не знаю, вернется она или нет. Если она не вернется, я умру». Жизнь ребенка в буквальном смысле в этот период зависит от взрослого.

2 и 3. Страх атаки извне и страх ограничения личной свободы. Эти страхи связаны с разными вариантами насилия в детском возрасте. Страх атаки извне — это больше про физическое насилие, а страх ограничения свободы — про эмоциональное. Сюда же можно отнести нарушение личных границ ребенка, когда у него не было своего личного пространства, физического или психологического.

4. Страх смерти, бедности, голода, болезни. Этот страх ближе всего к страху неопределенности, но его причина связана с нашим организмом: «Вдруг с ним произойдет что-то опасное, а я не смогу с этим справиться». Страх смерти — чаще всего про то, что меня не спасут, то есть нет никого, кто мог бы за меня постоять. Это тоже страхи нашего внутреннего ребенка, которому в детстве не хватало адекватной защиты.

5. Страх несостоятельности. Когда все выходит из-под контроля, как, например, в период пандемии и изоляции, и это не мобилизует человека, а наоборот, заставляет его чувствовать себя неспособным к принятию решений. Страх несостоятельности обычно формируется в ситуациях, когда кто-то из родителей часто высмеивает ребенка или «берет на слабо»: «Ой, разве ты мужик?». А мужику 3 года.

Высокий уровень этих страхов «парализует» нас: мы отказываемся даже от минимального риска, «замораживаем» свою жизнь, ставим ее на паузу. Что же делать? Снизить тревогу поможет умение разделять реальную опасность и актуализацию старых ран. А для этого вам надо понять, какой страх доминирует лично у нас, и почему в вашей ситуации это именно так.

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