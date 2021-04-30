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Вас тормозит доминантный страх родом из детства. Как найти и нейтрализовать его

Вас тормозит доминантный страх родом из детства. Как найти и нейтрализовать его
Иллюстрация: pixabay.com

Многие поступки мы совершаем или не совершаем опираясь на главный страх всей жизни. Страх потери свободы, смерти или неопределенности. Но часто он только вредит, ведь не имеет реальных предпосылок.

#ЛАЙФХАКИ

Наш главный страх определяет нашу жизнь. О том, как понять, какой страх доминирует и не дать ему помешать, пишет автор канала Books for you клинический психолог Виктория Шилкина.

Доминантный страх — маркер, который помогает многое понять про себя и других. В статье поговорим о пяти видах страха, которые по-разному влияют на нашу реакцию на стресс и на жизнь в целом. Лучший способ бороться со своими страхами — это изучить тот, который у вас доминирует, и понять, почему у вас это именно так.

Виктория делит все виды страхов на пять видов, это базовые страхи, которые могут проявляться по-разному. Важно понимать, что наши страхи — это проекция нашего внутреннего негативного опыта на внешнюю реальность. Обычно срабатывает травмирующий детский опыт.

1. Страх неопределенности. Человек ощущает, что ему не на что опереться. Такой страх формируется как базовый в самом раннем детстве: с момента рождения до года. Он связан с отсутствием так называемого базового доверия к миру. Обычно возникает, когда ребенку было недостаточно внимания и заботы значимого взрослого, чаще всего матери. По уровню проживания этот страх близок к страху смерти: «Мама ушла, я не знаю, вернется она или нет. Если она не вернется, я умру». Жизнь ребенка в буквальном смысле в этот период зависит от взрослого.

2 и 3. Страх атаки извне и страх ограничения личной свободы. Эти страхи связаны с разными вариантами насилия в детском возрасте. Страх атаки извне — это больше про физическое насилие, а страх ограничения свободы — про эмоциональное. Сюда же можно отнести нарушение личных границ ребенка, когда у него не было своего личного пространства, физического или психологического.

4. Страх смерти, бедности, голода, болезни. Этот страх ближе всего к страху неопределенности, но его причина связана с нашим организмом: «Вдруг с ним произойдет что-то опасное, а я не смогу с этим справиться». Страх смерти — чаще всего про то, что меня не спасут, то есть нет никого, кто мог бы за меня постоять. Это тоже страхи нашего внутреннего ребенка, которому в детстве не хватало адекватной защиты.

5. Страх несостоятельности. Когда все выходит из-под контроля, как, например, в период пандемии и изоляции, и это не мобилизует человека, а наоборот, заставляет его чувствовать себя неспособным к принятию решений. Страх несостоятельности обычно формируется в ситуациях, когда кто-то из родителей часто высмеивает ребенка или «берет на слабо»: «Ой, разве ты мужик?». А мужику 3 года.

Высокий уровень этих страхов «парализует» нас: мы отказываемся даже от минимального риска, «замораживаем» свою жизнь, ставим ее на паузу. Что же делать? Снизить тревогу поможет умение разделять реальную опасность и актуализацию старых ран. А для этого вам надо понять, какой страх доминирует лично у нас, и почему в вашей ситуации это именно так.

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Автор: Александра Клименко
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