Определяемся с детства до пенсии. Две жизненных стратегии, которые определяют будущее

Каждый человек ежедневно делает выбор, отвечая на один единственный вопрос. Решив, да или нет, мы буквально строим жизнь. Так причем тут умение принимать неудачи? Разбираемся.

Известный американский психолог, профессор психологии Пенсильванского университета Мартин Селигман в книге «Как научиться оптимизму» рассказывает интересную историю, которая наглядно иллюстрирует две жизненные стратегии, которые выбираем мы все. Именно этот выбор определяет дальнейшую жизнь, пишет автор канала Books for you, клинический психолог Виктория Шилкина.

История такова. Однажды психолог Дэвис Робертсон обратился к аудитории одной из школ с вопросом: «Когда вы приближаетесь к получению аттестата, какое слово звучит в вашем сердце — «да» или «нет»?» Эти глубинные «да» или «нет» — пожалуй, главное, что отличает оптимиста от пессимиста. В основе жизненной позиции любого успешного человека вы всегда увидите ДА как импульс к борьбе, путь к новым возможностям.

ДА — это стратегия рискнуть, попробовать, «броситься в бой».

НЕТ — это стратегия избегать неудачи.

Еще их называют «мотивацией на успех» и «мотивацией на избегание неудач». Выбор, какой из этих стратегий следовать, мы делаем рано: в детском возрасте, а к окончанию школы он уже глубинно «сидит» в нашей голове. Бывает так, что в разных сферах жизни мы следуем разным стратегиям: например, в личной жизни стараемся избегать неудач, а в профессиональной — рискуем, ищем возможности и рвемся в бой.

Идеально, если человек умеет применять обе стратегии в зависимости от обстоятельств, но преобладать, тем не менее, должна первая. Иначе человек просто будет топтаться на месте из-за страха поражения.

Что же можно сделать, чтобы не бояться пробовать?

1. Воспитывать в себе спокойное отношение к неудачам

Надо учиться получать удовлетворение не только от достижений и побед, но и от самой включенности в дело. Старайтесь находить интересные моменты в самом процессе, а не только в результате. Подбадривайте себя, хвалите и никогда не сравнивайте с другими.

Поражение — это хороший опыт, который приближает вас к победе. Если относиться к нему спокойно, то у вас не будет повода не попробовать еще раз. Кстати, к успеху тоже лучше относиться спокойно, не почивать на лаврах.

2. Накапливать положительный опыт, и неважно, в какой области

Успех в чем-то одном распространяется на все остальное, пишет в своей книге «Теория везения. Практическое пособие по повышению вашей удачливости» Скотт Адамс, популярный американский спикер и художник комиксов. Любой положительный опыт (в спорте, хобби — где угодно) делает нас увереннее, помогает почувствовать свою силу. Благодаря ему нам легче решиться на что-то новое или пережить неудачу. Так мы вырабатываем привычку к успеху и чаще применяем в своей жизни стратегию ДА.

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