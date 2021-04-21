Детям — выплаты, МСБ — поддержку, экспортерам — зеленый свет, газ — всем. Послание Путина

Регионам предоставят больше кредитов. Граждан освободят от оброка за возможность подключиться к газу. Нижний Новгород получит деньги на метро, а до Екатеринбурга доведут трассу Москва-Казань.

Большая часть Послания президента к Федеральному собранию в этом году была посвящена вопросам внутренней политики. Впрочем он высказался и о внешних угрозах.

О чем сказал президент — главное:

Об эпидемии коронавируса и борьбе с ней:

— Все работали быстро, качественно, на совесть. Сплотившись, мы смогли обеспечить граждан средствами защиты. В пять раз увеличили число коек для больных коронавирусом.

— Настоящий прорыв сделали ученые. Теперь у России три надежные вакцины.

— Больницы и поликлиники вынуждены были остановить прием пациентов. Необходимо расширить программы диспансеризации с 1 июля текущего года для людей всех возрастов.

— Надо бдительно охранять все рубежи, чтобы сдержать распространение заразы.

О благосостоянии россиян и мерах соцподдержки:

— Сбережение народа России — наш высший приоритет. Пандемия нанесла удар по благосостоянию людей, обострила проблемы социального неравенства. Рост цен съедает сбережения граждан. Нельзя принимать точечные директивы — это приводит к пустым полкам. Мы не будем директивами устанавливать цены. Мы справимся с этим, рыночная экономика это позволяет.

— Главное сейчас — обеспечить рост реальных доходов граждан. Добиться ощутимых результатов в борьбе с бедностью. Государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, оказавшимся в трудной ситуации. Поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывает ребенка. С 1 июля детям в возрасте от 8 до 16 лет, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. В среднем по стране ее размер составит более 5 тыс. руб.

— Расширена и продлена до 2026 года программа маткапитала. Теперь право на него возникает с рождения первенца.

— Государство выплатит по 10 тыс. руб. семьям со школьниками. А также с детьми, которые отправятся в школу в этом году.

— Необходимо сделать детский отдых максимально доступным и возвращать половину стоимости поездки детей в летний лагерь. Нужно сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма.

Об образовании и науке:

— В ближайшие два года в вузах появится еще 45 тысяч бюджетных мест. Особенно в регионах, где нужны выпускники. Не менее 100 вузов получат гранты на создание мест. Порядка 60% выпускников поступят на бюджетные места в вузах.

— До 2024 г. Россия направит на гражданские исследования 1 трлн 630 млрд руб. Будут запущены инновационные программы по критически важным направлениям: стране нужен надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности. Необходимо обеспечить производство на территории страны вакцин и др.

О бизнесе:

— В прошлом году государство направило беспрецедентные средства на поддержку рынка труда. В результате удалось сохранить более 5 млн рабочих мест. Программа сработала, потому что бизнес сохранил ответственность.

— Правительство поддержит частную инициативу в создании рабочих мест. В течение месяца будут разработаны новые меры поддержки малого и среднего бизнеса.

— Построить завод «под ключ» в России должно быть проще, чем в других странах мира.

— В весеннюю сессию необходимо принять поправки, чтобы упростить условия работы несырьевых экспортеров.

— Государство будет поощрять предпринимателей, которые вкладывают деньги в развитие, а не выводят их.

— Прибыль корпоративного сектора в этом году обещает быть рекордной. Власти проследят, как компании ее используют, и с учетом этого по итогам года примут решение о возможной донастройке налогового законодательства.

— Строительная отрасль обеспечила население более чем 80 млн кв. метров жилья. Это хороший показатель. Нужно работать дальше: строить более 120 млн квадратных метров жилья в год. Рост жилищного строительства — важнейшее направление развития регионов.

— Дом.РФ будет привлекать средства финансового рынка через размещение облигаций и выдавать займы застройщикам по минимальной ставке.

— Будет новый нацпроект в сфере туризма. Туркомпании получат льготные кредиты на по ставке 3-5%.

О газе и «Газпроме»:

— Многие живут в населенных пунктах, подключенных к газу, но у них в домах газа нет. Правительство разработает план по газификации таких домов. Граждане не должны платить за подвод трубы к границе участка.

— Правительство отработает все детали с «Газпромом» и другими компаниями из этой сферы, чтобы не было никаких сбоев. Мы должны обеспечить население надежным и чистым источником энергии.

О поддержке регионов:

— Регионы с высоким уровнем коммерческой задолженности получат помощь: коммерческий долг свыше 25% собственных доходов региона заместят госкредитами с погашением до 2029 г.

— Бюджетные кредиты, предоставленные регионам в прошлом году для противодействия эпидемии, реструктурируют и пролонгируют до 2029 г.

— Субъекты федерации получат новый инструмент развития — инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых со сроком погашения 15 лет. До конца 2023 г. государство выделит на них до 500 млрд руб. Чем меньше долгов у региона, тем больше инфраструктурных кредитов он сможет получить.

— Нижний Новгород продолжит работу над развитием метро. Челябинск сможет обновить систему транспорта.

— Магистраль Москва-Казань продлят до Екатеринбурга. В 2024 году с учетом действующей трассы Москва-Петербург и появления ЦКАД можно обеспечить движение через всю европейскую часть страны — от Прибалтики до Урала.

О внешней политике:

— У России есть свои интересы, которые страна будет отстаивать в рамках международного права.

— Недружественные акции в отношении России не прекращаются. Завели неприличный обычай по любому поводу цеплять Россию — это какой-то новый вид спорта. Россия ведет себя максимально сдержанно. Даже скромно.

— Мы хотим наладить отношения даже с теми, с кем они не складываются. Мы не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши намерения как слабость и сам хочет взорвать эти мосты, он должен знать, что ответ будет быстрым, асимметричным и жестким. У нас хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и здравого смысла при принятии любого решения.