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Теперь и ритейлер. Крупный свердловский застройщик займется В2С-торговлей стройматериалами

Теперь и ритейлер. Крупный свердловский застройщик займется В2С-торговлей стройматериалами
Иллюстрация: представлено АСК

«Атомстройкомплекс» открыл в Березовском розничный магазин стройматериалов. Основу ассортимента составит продукция собственного производства — от твинблоков до тротуарной плитки.

#СТРОЙКА#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Сегодня в структуру компании «Атомстройкомплекса» входит несколько крупных производств основных строительных материалов. Главным образом продукция этих предприятий идет на стройплощадки самого девелопера, а также реализуется среди застройщиков Свердловской области и поставляется на рынок индивидуального домостроения. Ранее заводы отгружали только оптовые партии поставщикам и крупным потребителям.

Открытие розничного магазина «Атомстройкомплекс» позволит сделать продукцию доступнее для частных клиентов — по заводской цене потребители смогут купить минимальные партии товара — например, на строительство загородного дома, выполнении перепланировок и ремонтов, — прокомментировал открытие розничной точки исполнительный директор ООО «Атомстройкомплекс-Промышленность» Алексей Кузнецов.

По его словам, в магазине также можно будет получить квалифицированную консультацию по работе с материалами.

В холдинге заявили, что в ближайшее время ждать появления других розничных точек не стоит.

Пока будет один, дальше посмотрим, — так ответили на вопрос DK.RU в пресс-службе «Атомстройкомплекса».

Отметим, что запуск нового направления крупным бизнесом идет вразрез с тенденциями, сложившимися на Урале. В последнее время уральские холдинги предпочитают избавляться от непрофильных активов. К примеру, в марте холдинг УГМК продал банк «Кольцо Урала» Московскому Кредитному Банку, а также создал отдельную структуру, которой передал полномочия по управлению непроизводственной недвижимостью. В числе других объектов новому ООО «Центр авиации» был продан музей военной техники в Верхней Пышме.

Автор: Инна Вейн
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