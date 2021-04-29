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Главные события апреля на рынках акций: что надо знать инвестору

Главные события апреля на рынках акций: что надо знать инвестору
Автор фото: Tech Daily. Иллюстрация: unsplash.com

Большинство глобальных индексов закрылись с небольшими потерями, российский рынок показал неплохие результаты за счет снижения геополитической напряженности и росту цен на нефть.

Андрей Пастухов, директор по работе с состоятельными клиентами офиса General Invest в Екатеринбурге:

Главные события апреля на рынках акций: что надо знать инвестору 1 — По итогам прошедшей недели большинство глобальных индексов закрылись с небольшими потерями. S&P 500 упал на 0,13%, Nasdaq Composite упал на 0,3%, а Dow Jones в свою очередь упал на 0,5%. Негативным фактором для рынка акций на прошедшей неделе стали опасения инвесторов о предложении президента США Джо Байдена повысить налоги для состоятельных граждан. В свою очередь, лидером роста по итогу прошедшей недели стали акции жилищного строительства, поскольку данные показали, что продажи новых домов в США в марте резко подскочили до самого высокого уровня с 2006 года, а показатели производства у производителей и поставщиков услуг США достигли рекордного уровня в апреле.

Акции табачных компаний, таких как Altria и British American Tobacco, оказались под давлением на этой неделе на фоне сообщений о возможном новом регуляторном давлении со стороны администрации Байдена. Агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США (FDA) рассматривает требование к табачным компаниям снизить уровень никотина во всех сигаретах, продаваемых в США, до уровня, при котором они больше не вызывают привыкания, а также им предстоит принять решение по поводу запрета сигарет с ментолом.

Акции электромобилей и компаний, занимающихся солнечной энергией, подскочили на прошедшей неделе после виртуального климатического саммита в среду, на котором президент Байден пообещал сократить выбросы парниковых газов в США как минимум наполовину к 2030 году. Цель представляет собой почти удвоение обязательств США по Парижскому соглашению по климату 2015 года, когда президент Барак Обама пообещал сократить выбросы на 26-28% по сравнению с уровнями 2005 г.

Больше о событиях, которые определяют будущее рынка инвестиций

На предстоящей неделе инвесторы будут внимательно следить за продолжением сезона отчётности. Особый интерес вызовут отчеты таких гигантов, как Tesla, BP, UPS, General Electric, Alphabet, Microsoft, Starbucks, Boeing, Apple, Ford, Qualcomm, Comcast, Amazon и Exxon Mobil. Заседание ФРС США, вероятно, не принесет особых сюрпризов, но инвесторы, тем не менее, будут следить за комментариями регулятора. Также в центре внимания останутся новости, связанные с инфраструктурным пакетом и последними заявлениями об изменении налогового режима в сфере инвестиций. В дополнение, экономические отчеты, которые выйдут на следующей неделе, включают обновленную информацию о заказах на товары длительного пользования, незавершенных продажах жилья и ВВП.

Российские индексы завершили неделю с разнородными результатами из-за колебаний рублевого курса. Индекс РТС вырос на 0,99%, индекс Мосбиржи продемонстрировал нейтральную динамику (-0,04%). Снижение геополитических рисков после новостей о планах начать с 23 апреля отвод войск от восточной границы с Украиной, а также некоторое повышение нефтяных цен и благоприятная конъюнктура глобального фондового рынка способствуют созданию условий для роста отечественного рынка на текущей неделе

На прошлой неделе сильные финансовые результаты за 1 кв. 2021 г. представили металлургические компании НЛМК (+3,5%) и ММК (+2,2%), которые также объявили о щедрых дивидендах за 1 кв. 2021 г.

Новая неделя на рынке действительно началась достаточно позитивно. Акции Сбербанка установили новые максимумы, поднимаясь в ходе торгов до 296,34 руб. за акцию. На минувшей неделе акционеры Сбербанка утвердили выплату дивидендов в размере 18,7 руб. по обыкновенным и привилегированным акциям за 2020 г.

Яндекс (-3,1%) на этой неделе представит отчетность за 1 кв. 2021 г. Напомним, что в середине апреля Федеральная антимонопольная служба открыла дело против компании за дискриминацию сторонних сервисов в поиске.

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Автор: Мария Смирнова
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