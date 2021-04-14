Глобальные индексы растут: как вакцинация помогает восстановлению экономики и рынков

«Многие инвесторы теперь ожидают более высокой инфляции, поскольку быстрое внедрение вакцин поможет экономике США восстановиться после карантина, вызванного коронавирусом».

Сергей Степанов, директор по работе с состоятельными клиентами офиса General Invest в Екатеринбурге:

— По итогам прошедшей недели большинство глобальных индексов вновь закрылись в «зеленой зоне». Индекс S&P 500 и промышленный индекс Dow Jones выросли в пятницу и закрылись на рекордных максимумах, – S&P закрылся на отметке 4128,80 пунктов, поднявшись на 2,71%, а Dow Jones Industrial – на отметке 33800,60 пунктов, поднявшись на 2,0%; Nasdaq Composite также вырос на 3,12%. Росту способствовали оптимизм по поводу восстановления экономики на фоне быстрого внедрения вакцинирования в США, а также оптимизм в преддверии сезона квартальной отчетности на следующей неделе.

Во вторник президент США Джо Байден объявил, что к 19 апреля все взрослые США будут иметь право на вакцинацию от коронавируса, придвинув сроки на участие почти на две недели. Стоит отметить, что на данный момент США опережает большинство стран мира во внедрении вакцинирования, поэтому находится в лучшем положении для восстановления экономики.

Многие инвесторы теперь ожидают более высокой инфляции, поскольку быстрое внедрение вакцин поможет экономике США восстановиться после карантина, вызванного коронавирусом. Однако рынок акций не выказал особого беспокойства, поскольку ФРС США подтвердила приверженность ультрамягкой монетарной политике до более стабильного восстановления экономики.

Основной темой последних выступления главы ФРС Дж. Пауэлла была мысль о том, что риски для экономики сохраняются, и следует исходить в принятии решений из реальных данных, а не прогнозов.

На этой неделе в США стартует сезон отчетности, который, как обычно, начнется с отчетов крупных банков: JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley, а также таких крупных компаний, как PepsiCo и Delta Air Lines. Текущая неделя будет насыщена и с точки зрения экономического календаря: выйдут данные потребительской инфляции за март, будет опубликована Бежевая книга ФРС, данные по промышленному производству и отчет по розничным продажам.

В дополнение Китай представит данные по росту ВВП за первый квартал (ожидается впечатляющая цифра на уровне +18,8%). Внимание инвесторов также будет направлено на новые выступления главы ФРС США Пауэлла.

Российский индекс Мосбиржи снизился на прошлой неделе на 2%. Снижение наблюдалось по всему спектру бумаг, как акциях сырьевых компаний, так и в бумагах так называемой новой экономики. В лидерах снижения фигурировали акции Роснефти (-5,5%) и Новатека (-4,1%).

Одними из редких исключений стали акции Норникеля (+2,4%). Совет директоров компании рекомендовал 9 апреля сокращенные в 1,5 раза финальные дивиденды за 2020 г. в размере 1021,22 руб. на акцию, но заявил о проведении выкупа акций до конца 2021 г. на $2 млрд. Дата отсечки 1 июня 2021 г., последний день покупки с дивидендами 28 мая 2021 г.

Заметим, что данные новости позитивны также и в долгосрочном плане, поскольку означают, что акционеры имеют консенсус по принципиальным вопросам, и что новое акционерное соглашение может быть заключено без затяжного конфликта и экстренных мер.

Что касается долгосрочных перспектив, то наш взгляд не изменился — компания остается одним из главных российских бенефициаров декарбонизации глобальной экономики и так называемого «энергетического перехода».

Бумаги АФК «Система» выросли на прошлой неделе на 2,2% на публикации результатов за 2020 г. и планируемом в ближайшее время IPO своего лесопромышленного и деревообрабатывающего предприятия ГК «Сегежа». Полагаем, что данное событие может стать основным драйвером роста стоимости акций «Системы». По информации СМИ, компания может разместить бумаги на $500 млн. Исходя из самых предварительных данных, ГК «Сегежа» может быть оценена в 100-101 млрд. руб.