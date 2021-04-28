«Уничтожение проекта». В госпитале Тетюхина ответили на претензии КРСУ

Руководство госпиталя заявило, что готово отдать властям акции медучреждения в счет долга, но не может этого сделать. Ранее КРСУ подало иск на 1,4 млрд рублей.

Руководство госпиталя Владислава Тетюхина готово отдать Свердловской области акции медучреждения в счет долга, но не может этого сделать. Ранее областные власти в лице «Корпорации развития Среднего Урала» (КРСУ) подали к госпиталю иск на 1,4 млрд руб.

Как рассказывал DK.RU, бывший совладелец предприятия «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин вложил в строительство 3,3 млрд руб., еще 1,2 млрд руб. (25,6% от объема финансирования) в виде займа выделил на строительство областной бюджет через КРСУ. Именно проценты по данному кредиту и пытается взыскать КРСУ через суд.

В госпитале пояснили, что денежная форма расчетов за кредит изначально не была предусмотрена.

﻿﻿﻿В соответствии с заключенным в 2013 г. соглашением «Госпиталь ВИТ» должен передать пакет акций, соответствующий фактическому размеру инвестиций правительства Свердловской области в проект. Денежная форма расчетов не предусмотрена. Акционеры и руководство «Госпиталя ВИТ» не рассматривают других вариантов, — сообщили ЕАН в госпитале.

В медучреждении отметили, что расценивают действия КРСУ по взысканию долга в денежной форме как «осознанное и намеренное решение, крайне не последовательное и направленное на уничтожение успешно функционирующего социально-значимого масштабного проекта».

И добавили, что госпиталь провел все необходимые для выполнения первоначальных договоренностей процедуры: осуществил реорганизацию ООО «Госпиталь ВИТ» в АО «Госпиталь ВИТ», получил решение Центробанка России о выпуске ценных бумаг, завершил рыночную оценку активов, получил экспертные заключения независимых экспертов ФГБОУ ВО УрГЮУ о правомерности реализуемых мероприятий.

Госпиталь ВИТ неоднократно на различных этапах и уровнях переговоров подтверждал свою полную готовность к передаче пакета акций в размере, соответствующем и пропорциональным фактическим вложениям КРСУ в проект, как это предусмотрено соглашением о сотрудничестве. Однако на протяжении более двух лет КРСУ уклоняется от реализации намеченных соглашений. Советом директоров корпорации решение о завершении процедуры конвертации займа на сегодняшний день не принято. Без согласия совета директоров КРСУ госпиталь не может провести допэмиссию ценных бумаг и завершить процедуру возврата займа, — пояснили в медучреждении.

В госпитале считают, что «разрушительное требование по погашению займа в денежной форме является односторонним волеизъявлением нынешнего менеджмента КРСУ и направлено на уничтожение медицинского центра».

Ранее мы подробно рассказывали о сути спора КРСУ и госпиталя в Нижнем Тагиле и приводили позицию КРСУ.