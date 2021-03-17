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Вакцинированные «Спутником V» смогут въезжать в ЕС. Для этого нужно получить сертификат

Вакцинированные «Спутником V» смогут въезжать в ЕС. Для этого нужно получить сертификат
Иллюстрация: pixabay.com

Страны Евросоюза, в которых одобрена российская вакцина, могут открыть границы для привитых. Для пересечения границы понадобится новый «паспорт» — документ со штрих-кодом, выпущенный на двух языках.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Привитые российской вакциной от коронавируса «Спутник V» смогут беспрепятственно посещать страны Евросоюза, где разрешено применение этого препарата. Об этом сообщает издание El Pais со ссылкой на проект европейского сертификата о вакцинации. Этот документ позволит людям, привитым от коронавируса любым препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств (EMA), въезжать в страны ЕС.

Сертификат также получат те, кто получил прививки вакцинами, одобренными ВОЗ или государствами Евросоюза на национальном уровне. Въезжать можно будет именно в те страны, где средство было одобрено. Речь идет не только о «Спутнике V», но и о китайском препарате Sinopharm, который уже разрешен в Венгрии и Словакии.

Сейчас Еврокомиссия рассматривает этот проект, утвердить его могут в ближайшее время. Предполагается, что сертификат будет выдаваться бесплатно в бумажном и цифровом форматах. Паспорт вакцинированного получит специальный штрих-код, который позволит оперативно считать информацию, он будет составлен на двух языках — на английском и на языке выпустившей его страны. Сертификаты, скорее всего, будут выдаваться в трех версиях: о вакцинации, о результатах теста на коронавирус или о наличии антител.

Ранее на DK.RU: Вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили для людей старше 60 лет. Поставит ли ее Путин

Автор: Александра Клименко
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