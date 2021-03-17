Вакцинированные «Спутником V» смогут въезжать в ЕС. Для этого нужно получить сертификат

Страны Евросоюза, в которых одобрена российская вакцина, могут открыть границы для привитых. Для пересечения границы понадобится новый «паспорт» — документ со штрих-кодом, выпущенный на двух языках.

Привитые российской вакциной от коронавируса «Спутник V» смогут беспрепятственно посещать страны Евросоюза, где разрешено применение этого препарата. Об этом сообщает издание El Pais со ссылкой на проект европейского сертификата о вакцинации. Этот документ позволит людям, привитым от коронавируса любым препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств (EMA), въезжать в страны ЕС.

Сертификат также получат те, кто получил прививки вакцинами, одобренными ВОЗ или государствами Евросоюза на национальном уровне. Въезжать можно будет именно в те страны, где средство было одобрено. Речь идет не только о «Спутнике V», но и о китайском препарате Sinopharm, который уже разрешен в Венгрии и Словакии.

Сейчас Еврокомиссия рассматривает этот проект, утвердить его могут в ближайшее время. Предполагается, что сертификат будет выдаваться бесплатно в бумажном и цифровом форматах. Паспорт вакцинированного получит специальный штрих-код, который позволит оперативно считать информацию, он будет составлен на двух языках — на английском и на языке выпустившей его страны. Сертификаты, скорее всего, будут выдаваться в трех версиях: о вакцинации, о результатах теста на коронавирус или о наличии антител.

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