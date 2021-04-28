В России впервые вышла на биржу лесопромышленная компания. Она привлекла 30 млрд руб.

Segezha Group, которая входит в состав АФК «Система», оценили в 125,5 млрд руб. Вскоре на биржу могут выйти еще несколько дочерних структур «Системы»: сеть клиник, агрохолдинг и фармкомпания.

28 апреля на Московской бирже начались торги акциями лесопромышленного холдинга Segezha Group (входит в АФК «Система»), компания разместила бумаги по цене 8 руб. и в ходе IPO привлекла 30 млрд руб., сообщила пресс-служба. Всю компанию оценили в 125,5 млрд руб. Доля ее акций в свободном обращении составит 23,9%, доля «Системы» — 73,7%. Привлеченные средства Segezha Group направит на финансирование инвестрограммы и оптимизацию долговой нагрузки.

Сейчас Segezha Group является единственной публичной компанией в своем секторе в России, говорит председатель правления холдинга Михаил Шамолин. Он оценил IPO как очень успешное.

АФК «Система» анонсировала также возможный выход на биржу трех своих дочерних компаний: сети клиник «Медси», агрохолдинга «Степь» и фармкомпании «Биннофарм». Об этом сказал президент «Системы» Владимир Чирахов на церемонии, посвященной началу торгов акциями Segezha Group.