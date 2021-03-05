Сеть дешевых товаров дорого оценили на бирже, МТС меняет президента. Главное 5 марта

МТС возглавил вице-президент по экосистему развитию. Сеть Fix Price оценили более чем в $8 млрд, что позволит привлечь ей на бирже $2 млрд.

Совет директоров МТС назначил новым президентом компании Вячеслава Николаева, который прежде занимал пост первого вице-президента МТС по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию, пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.

Алексей Корня, который занимал пост президента МТС последние три года, станет первым вице-президентом АФК «Система» (МТС — ее главный актив).

В новом качестве президента Группы МТС Вячеславу Николаеву предстоит амбициозная задача — упрочить рыночные позиции МТС как экосистемы цифровых сервисов на базе возможностей телекоммуникационных сетей, завершив тем самым глобальную трансформацию бренда, — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров МТС Феликса Евтушенкова.

Ритейлер Fix Price привлечет на бирже $2 млрд

Российская сеть товаров по низким фиксированным ценам Fix Price провела IPO в Лондоне по верхней оценке $9,75 за акцию и привлечет $2 млрд в связи с повышенным спросом инвесторов. Ранее компания планировала привлечь $1 млрд. Таким образом, рыночная капитализация Fix Price составила $8,3 млрд на старте торгов, это больше, чем у второго по обороту российского ритейлера «Магнит» ($7,2 млрд).

10 марта торговля депозитарными расписками Fix Price начнется на Московской бирже.