Стройка гигантского парка развлечений начнется вблизи Екатеринбурга уже в этом году

Мэр Алексей Орлов утвердил проект планировки территории в районе Полевского тракта. На площади 94 га планируется построить парк развлечений. Стройка может занять 20 лет.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов разрешил совладельцу завода «ЭМА» Андрею Калетину построить на Полевском тракте огромный парк развлечений. Проект планировки уже утвержден. Ожидается, что рекреационная зона займет почти 94 гектара. После завершения всех работ парк смогут посещать примерно 3 млн человек в год.

DK.RU подробно рассказывал об этом проекте. Ожидается, что вся стройка займет около 20 лет. Возводить парк будут в четыре очереди. Сначала — открытые аттракционы и павильоны с интерактивными и виртуальными играми, а также административные и бытовые комплексы, торгово-развлекательные объекты. К этому времени вдоль Полевского тракта обустроят участок дороги, там появятся парковки.

Затем появятся открытые и закрытые аттракционы, экстремальные карусели, павильоны для игр, тематические площадки, выставочные и торговые здания, объекты общественного питания. На территории парка построят торгово-развлекательный и выставочный комплексы. Планируется, что продолжится обустройство магистральной улицы, проезда от поселка Шабровского и от Полевского тракта. На это потребуется около пяти лет.

Андрей Калетин пояснил «КомерсантЪ-Урал», что в ближайшие дни рабочие приступят к асфальтированию входной группы и парковки. Сама стройка начнется в этом году.

Предварительные эскизы готовы, проект мы будем заказывать в Голландии, подрядчик у нас находится в Амстердаме. Такого масштаба парка нет нигде, — сказал Андрей Калетин.

По его словам, на строительство потребуется «несколько миллиардов рублей», для этого будут использованы «разные виды партнерства и сотрудничества».

Ранее по соседству планировалось строительство парка «Остров мечты» от ГК «Регионы» Алихана и Амирана Муцоевых, но работы так и не начались.