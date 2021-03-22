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Уральский Диснейленд: 18 лет на возведение, 6-полосная трасса, 3 млн гостей в год. Проект

Уральский Диснейленд: 18 лет на возведение, 6-полосная трасса, 3 млн гостей в год. Проект
Иллюстрация: pixabay.com

Огромный парк развлечений, который планируют построить на Полевском тракте, займет 94 гектара. Строить его будут в четыре этапа, включая гостиницу, кемпинг и парковки у трассы.

#БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ#ГОРОД#НОВОСТИ

Проект екатеринбургского Диснейленда кардинально изменился. На общественных слушаниях обсуждали будущий парк развлечений, строить который будут на Полевском тракте около 18 лет. Рекреационная зона займет почти 94 гектара. После завершения всех работ его смогут посещать примерно 3 млн человек в год.

Напомним, первый проект парка презентовали на Иннопроме в 2016 г., но нынешняя версия сильно отличается от обнародованной пять лет назад.

Ранее на DK.RU: «Союзмультфильм» может построить в Екатеринбурге «Русский Диснейленд»

Предположительно, в первую очередь будут возведены открытые аттракционы и павильоны с интерактивными и виртуальными играми, а также административные и бытовые комплексы, торгово-развлекательные объекты. К этому времени вдоль Полевского тракта обустроят участок дороги, там появятся парковки.

Уральский Диснейленд: 18 лет на возведение, 6-полосная трасса, 3 млн гостей в год. Проект 1

Проектная документация

Во вторую очередь появятся открытые и закрытые аттракционы, экстремальные карусели, павильоны для игр, тематические площадки, выставочные и торговые здания, объекты общественного питания. На территории парка построят торгово-развлекательный и выставочный комплексы. Планируется, что продолжится обустройство магистральной улицы, проезда от поселка Шабровского и от Полевского тракта. На это потребуется около пяти лет.

Уральский Диснейленд: 18 лет на возведение, 6-полосная трасса, 3 млн гостей в год. Проект 2

Проектная документация

Центральный сектор (третья очередь) будет включать в себя очередные аттракционы, павильоны, выставки и тематические площадки. В последнюю — четвертую — очередь проект предполагает строительство гостиничного комплекса на 900 мест и кемпинга на 600 мест.

Уральский Диснейленд: 18 лет на возведение, 6-полосная трасса, 3 млн гостей в год. Проект 3

Уральский Диснейленд: 18 лет на возведение, 6-полосная трасса, 3 млн гостей в год. Проект 4

Проектная документация

Открытие парка развлечений заметно увеличит трафик на Полевском тракте, поэтому дорогу решено расширить до шести полос. Трассу от поселка Шабровского расширят до четырех полос.

Уральский Диснейленд: 18 лет на возведение, 6-полосная трасса, 3 млн гостей в год. Проект 5

Проектная документация

Инвесторов, готовых вложиться в столь масштабное сооружение, пока не называют. В 2016 г. аналогичный проект на ИННОПРОМе анонсировал «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК».

Автор: Александра Клименко
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