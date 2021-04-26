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Компания Владимира Лисина готовит к продаже уральские активы

Компания Владимира Лисина готовит к продаже уральские активы
Иллюстрация: НЛМК-Урал

НЛМК выставила на продажу крупного производителя арматуры на Урале и два смежных предприятия. Инвесторов для неключевых активов подыскивают уже два года.

#ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

Группа НЛМК Владимира Лисина готова продать завод «НЛМК-Урал» по производству арматуры, «НЛМК-Метиз», а также часть «НЛМК-Вторчермет», снабжающего их ломом. Как пишет РБК со ссылкой на презентацию для инвесторов, их мощности составляют около 2 млн т арматуры, катанки и метизной продукции. В НЛМК отметили, что компания «регулярно рассматривает различные возможности развития и оптимизации бизнеса», однако «никаких решений о продаже активов на данный момент не принято».

По сведениям источника издания, поиск потенциальных покупателей ведется уже около двух лет. Для НЛМК это неключевой актив. Как говорится в презентации, средний показатель рентабельности трех предприятий по EBITDA составляет 10% при годовой выручке $800 млн — $1 млрд. Среди факторов их инвестиционной привлекательности в документе указаны рост цен на арматуру более чем на 50% с начала 2019 г.

Добавим, что НЛМК-Урал находится под управлением компании НЛМК-Сорт. Предприятие специализируется на выпуске непрерывнолитой квадратной заготовки, арматуры в прутках и бунтах, катанки, говорится на сайте компании. Производственные площадки НЛМК-Урал расположены в городах Ревда (электросталеплавильное производство), Нижние Серги и Березовский (сортопрокатное производство). На рынке арматуры в России Группа НЛМК занимает 18%.

Ранее DK.RU рассказывал, что в Свердловской области выставили на продажу металлургическое предприятие. Речь идет о «Серовском заводе малой металлургии», который продают как готовый бизнес. Спрос на готовый бизнес в допандемийный период в Екатеринбурге вырос на 11%, однако это было связано не с предпринимательской активностью, а с низкими ценами на действующие компании.

Автор: Анна Хлебникова
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