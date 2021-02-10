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В Свердловской области выставили на продажу металлургический завод

В Свердловской области выставили на продажу металлургический завод
Иллюстрация: объявление о продаже

Предприятие продают как готовый бизнес вместе со всеми цехами, зданием заводоуправления, общежитием, гаражом и складами. На заводе трудится 120 человек.

#ГОТОВЫЙ БИЗНЕС#НОВОСТИ

На сайте Аvito.ru выставили на продажу металлургическое предприятие в Свердловской области. Речь идет о «Серовском заводе малой металлургии». В объявлении сказано, что предприятие было запущено в 2004 г. Завод располагается в 10 км от города Серова.

Завод производит такие ферросплавы как: вторичных алюминиевых сплавов; ферроалюминия; ферроникель марки ФНХ; феррохром марки ФХ-800А; ферротитан марки ФТи-70 и меди класса А, Б, В, — сказано в объявлении.

Предприятие продают как готовый бизнес, среди активов завода: цех основного производства площадью 1600 м2, печь марки ИЧТ 6СБ1 мощностью 1,5 МВт, печь марки ДСП-6Н2 мощностью 4 МВт, теплый цех площадью 1200 м2, трехэтажное здание заводоуправления, общежитие, гараж, ЖД тупик протяженностью 150 метров и площадка для приема сырья с краном грузоподъёмностью 12,5 тонн.

В Свердловской области выставили на продажу металлургический завод 1

Среднесписочная численность работающих на предприятии — 120 человек.  За готовый бизнес собственники просят 180 млн руб. К слову, впервые завод выставили на продажу летом 2020 г., тогда его оценили в 200 млн руб. 

В Свердловской области выставили на продажу металлургический завод 2

Основными потребителями продукции «Серовского завода малой металлургии» на территории РФ являются Липецкий «НЛМК», «Златоустовский металлургический завод», «НТМК» в городе Нижний Тагил, «Чусовской металлургический завод», «Ашинский металлургический завод» и «ВМЗ Красный Октябрь» в Волгограде. Владельцы завода отмечают, что 90% продукции при этом отгружается на экспорт. 

Ранее DK.RU рассказывал, что спрос на готовый бизнес в допандемийный период в Екатеринбурге вырос на 11%, однако это было связано не спредпринимательской активностью, а с низкими ценами на действующие компании. 

Автор: Екатерина Тарханова
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