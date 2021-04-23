«Шаг навстречу друг другу». Мэрия заключила мир с застройщиками

Глава Екатеринбурга встретился с представителями строительной сферы и обсудил с ними вопросы сотрудничества. Судя по отзывам мэра и других участников, встреча прошла конструктивно.

Глава города Алексей Орлов впервые после своего назначения тесно пообщался с руководителями крупнейших строительных объединений. На встрече 22 апреля присутствовали глава Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников, президент «Синары-Девелопмент» Александр Пумпянский, совладелец «Малышева-73» Игорь Заводовский, глава «НКС-Девелопмент» Сергей Лекомцев, глава «ЛСР. Недвижимость-Урал» Владимир Крицкий, топ-менеджер «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин и заместитель гендиректора «Форум-групп» Сергей Мямин, уточняет Ura.ru.

Сразу после встречи пресс-служба администрации выпустила пресс-релиз с комментарием Алексея Орлова.

Екатеринбург активно развивается, появляются новые подходы и цели в части развития территорий и городской среды. Наша стратегическая цель – превратить столицу Урала в город, который отвечает всем международным стандартам для комфортного проживания. Я рад, что мы сегодня сделали очередной шаг навстречу друг другу, — подчеркнул Алексей Орлов.

Президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников в свою очередь отметил, что большинство компаний уже почувствовали на себе изменения в городской команде.

Состоялись конструктивные индивидуальные встречи, однако было чрезвычайно важным провести совместное мероприятие для выработки необходимых мер по наиболее значимым общим, системным вопросам, — прокомментировал он DK.RU. — Вызов, который стоит перед всеми нами, — это выполнение показателей национального проекта и обеспечение доступности жилья для горожан, в первую очередь путем последовательного наращивания ввода. К сожалению, объем актуальной градостроительной и разрешительной документации, который достался «по наследству» новой команде, совершенно недостаточен, и сторонами высказано общее понимание о необходимости повысить интенсивность данной работы.

По словам Вячеслава Трапезникова, застройщики остались удовлетворены состоявшимся диалогом и набором мероприятий, который был совместно намечен.

Таким образом, с большой долей вероятности можно ожидать, что длительный конфликт строительного сообщества и городских властей завершен.

Напомним, отношения между застройщиками и мэрией резко ухудшились осенью 2020 г., когда администрация приняла новую редакцию Правил землепользования и застройки (ПЗЗ). В них содержалось несколько моментов, которые принципиально не принимали застройщики. В частности, в ПЗЗ появилось правило, по которому они обязаны были согласовывать внешний вид зданий. Этот момент компания Prinzip оспорила в суде, создав таким образом прецедент, после чего правило частично изменилось — администрация согласилась снять обязательное согласование облика зданий с некоторых категорий застройки, писал DK.RU.

Несмотря на это, отношения оставались напряженными, вплоть до того, что в какой-то момент участники профобъединений даже пригрозили экс-мэру Александру Высокинскому выйти из всех совместных с мэрией комитетов и структур.

Теперь, когда администрацию города возглавил Алексей Орлов, застройщики предприняли новую попытку настроить конструктивный диалог. Тем более, обсуждать есть, что: например, недавно стало известно, что московская консалтинговая компания КБ «Стрелка» по заказу мэрии разработала для Екатеринбурга объемно-пространственный регламент (ОПР), установив предельную этажность для некоторых районов. А это напрямую затрагивает коммерческие интересы строителей. Кроме того, сотрудничать мэрии и девелоперам придется и по проектам КРТ (комплексное развитие территорий).