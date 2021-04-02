В Екатеринбурге предложили ограничить этажность домов. Застройщики против

Московская компания КБ «Стрелка» разработала для Екатеринбурга правила застройки, которые включают в себя разные требования — от габаритов строящихся зданий до внешнего вида фасадов.

Московская консалтинговая компания КБ «Стрелка» по заказу мэрии Екатеринбурга разработала для города объемно-пространственный регламент (ОПР). Как пояснил на презентации начальник департамента архитектуры Алексей Храмов, компания проводила исследование трех категорий территорий: исторического центра города, срединной территории (ул. Комсомольская — Академическая — Студенческая — Первомайская) и для периферийной территории в районе Академического (ул. Академика Басова — Академика Лихачева — Академика Вавилова).

Для центра города предложили увеличение плотности застройки и строительство домов переменной этажности (не нарушающих фронт существующей застройки) при сохранении исторического облика. К примеру, на ул. 8 марта в зоне исторической застройки, считают в КБ «Стрелка», максимальная высота застройки по фронтальной границе участка не должна превышать 7,2 м, а в глубине квартала — 17,5 м.

Во Втузгородке предложили ограничить этажность по фронту улиц до шести этажей, а в глубине — до девяти. На периферии, где вся городская среда создается с нуля, по мнению специалистов «Стрелки», допустимо строительство доминант (18 этажей) на угловых участках, а основная застройка не должна превышать 8-9 этажей. Кроме того, для всех трех категорий территорий говорилось о необходимости озеленения и создания зон отдыха.

Мнения участников обсуждения по поводу таких предложений разделились. Представители строительного сообщества выступили резко против. Глава «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников назвал их «тоталитаризмом» и «жестким регулированием». Представители мэрии, напротив, оценили предложения положительно, отметив, что ОПР создаст понятные правила для застройщиков.

Отметим, что ОПР разрабатывается на основе стандартов комплексного развития, разработанного «Дом.рф», этот проект еще планируется обсуждать и корректировать.

Напомним, что нововведения, которые пытаются регулировать застройку города, нередко вызывают возмущение строительного сообщества. Так, в прошлом году строители добились отмены согласования архитектурного облика строящихся зданий, писал DK.RU. А осенью в Екатеринбурге разгорелся спор по поводу обновленной редакции ПЗЗ. Ее предложили застройщики города, документ выносился на общественное обсуждение. Но затем его отказались утверждать городские депутаты, считая, что если нормы изменить, то это усилит разрыв между строительством новых объектов и необходимой для них инфраструктуры — садиков, школ, дорог. В результате документ все же был принят и вступил в силу.