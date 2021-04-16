Пострадали за продажу долларов. Константин Левушкин об отзыве лицензии у «Нейвы»

Председатель правления «Нейвы» Константин Левушкин объяснил, чем банк «провинился» перед государством. Ситуацию также прокомментировал его заместитель Павел Ефремов.

Сегодня утром ЦБ РФ отозвал лицензию у екатеринбургского Банка «Нейва». По мнению регулятора, банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. А также проводил в значительных объемах сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам.

Председатель правления банка Константин Левушкин вышел к собравшимся у офиса клиентам и озвучил свое мнение по поводу этого решения.

В текущей геополитической ситуации продавать доллары США неправильно. Наша вина в том, что мы вовремя не почуяли смену направления регулятора. Граждане, покупающие доллары США, покупающие обязательства иностранного государства — это неправильно. Огорчает, что регулятор отозвал лицензию без объявления войны и без объяснения причин. Мы действительно торговали валютой в больших объемах, это была наша деятельность и наши клиенты зарабатывали на этом.

Он подчеркнул, что Банк «Нейва» не нарушил ни один норматив ЦБ, и отметил, что остальные банки сегодня тоже под угрозой.

Я приношу извинения от лица руководства банка. Вы все, кто имеет счета, попали в сложную ситуацию. У меня у самого там все деньги, у всей семьи даже наличных нет. Не беспокойтесь, банк на 100% ликвиден. Временная администрация сейчас проведет ревизию и будет осуществлять выплаты клиентам, — добавил он (цитата по ЕАН).

Агентство по страхованию вкладов уже сообщило, что начнет выплачивать деньги клиентам Банка «Нейва» не позднее 30 апреля 2021 г. Для оперативного приема заявлений и ускорения выплат оно намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 22 апреля 2021 г.

Заместитель председателя правления банка «Нейва» Павел Ефремов рассказал, что действия ЦБ РФ стали полной неожиданностью для руководства организации.

Единственной претензией, которая была за последнее время к «Нейве», что мы продаем много валюты и не всегда выполняем все требования по идентификации. Хотя мы запрашиваем у клиентов всю информацию, вплоть до источника происхождения денег, даже при выдаче минимальных сумм в валюте. В среду нам прислали предписание, ограничивающее объем продаваемой валюты, которое мы согласились выполнять, а уже через два дня мы узнаем про отзыв лицензии, — подчеркнул Павел Ефремов (цитата по «Коммерсантъ-Урал»).

Банк «Нейва» уже отправил клиентам прощальный пресс-релиз. В нем подчеркивается, что регулятор проводит крайне жесткую политику — банк получил только одно предписание в начале текущей недели об ограничении объема операций по продаже иностранной валюты до 2,2 млрд руб. в месяц. И он его исполнил.

В документе также говорится, что «дыр» в балансе банка нет: «Все активы в основной массе сосредоточены в высоколиквидных инструментах — либо это наличные в кассе, либо средства в ЦБ, либо вложения в ОФЗ — банк всегда соблюдал низкорисковую политику». Кредитный портфель «Нейвы» небольшой и надежный —– чуть больше 1 млрд руб.

Эксперты финансового рынка восприняли новость об отзыве лицензии у Банка «Нейва» крайне негативно.

Отзыв лицензии у «Нейвы» совершенно надуманный. Сейчас начнется резня местного бизнеса, у которого там счета. Все закончится так же, как с Банк24. Все всем вернут (я просто 146% убежден, что активы не выводили, активы качественные), но года через полтора, после муторных процедур АСВ. Выживут ли бизнесмены? Наживутся АСВ и прикормленные юристы. ЦБ не респект, конечно, — написал независимый финансовый аналитик Виталий Калугин на своей странице в Facebook.

Возможно, не на пользу банкирам сыграла и их гибкость в отношениях с клиентами — юрлицами. Как рассказывали в интервью DK.RU топ-менеджеры «Нейвы», в разгар пандемии некоторые компании, например, турфирмы, просили не брать с них комиссии, потому что не могли вести полноценную деятельность. И им шли навстречу, разрешая несколько месяцев поработать бесплатно. Более того, руководство банка не блокировало счета по требованию ЦБ, если видело, что клиенту приходится сложно.