Сырье катастрофически подорожало: кондитеры вынуждены повысить цены на сладости

Производители кондитерских изделий попали в «ножницы»: поставщики постоянно поднимают цены на сырье — доходит до 120%. При этом ритейлеры готовы пойти только на небольшое повышение цен в рознице.

Несколько производителей кондитерских изделий, в том числе: «Акульчев», «Эссен Продакшн АГ» и фабрика «Победа» — уведомили торговые сети о планируемом повышении отпускных цен на свою продукцию, пишет РБК. Пойти на такой шаг они вынуждены из-за роста цен на сырье, на этом фоне «Акульчев» ведет переговоры о повышении цен в среднем от 10%.

Почти все поставщики, от сырья до упаковки, повышают цены, иногда еженедельно, говорит гендиректор «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев. Он отметил, что рост цен будет «ступенчатым», чтобы «не травмировать потребителя», но в течение года вероятны и новые переговоры о подорожании продукции, говорит глава компании.

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Себестоимость продукции кондитерской фабрики «Победа» выросла в среднем на 10%, тогда как отпускные цены с осени 2020 г. выросли только на 3%, говорит президент «Победы» Виталий Муравьев.

За последние шесть месяцев подорожали все основные ингредиенты для вафель и других изделий: мука, масло, яйца, джемы выросли в цене в среднем на 50%, сахар — на 120%, говорит гендиректор группы «Акульчев» Сергей Акульчев.

Основными причинами роста цен участники кондитерского рынка называют резко выросшие объемы закупок сырья со стороны Китая, более быстрое восстановление спроса в ряде стран, чем рассчитывали производители, повышение цен на какао-продукты со стороны крупнейших стран-производителей, Ганы и Кот-д'Ивуара.

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С марта 2020 г. по март 2021 г. кондитерские изделия подорожали в среднем на 2,5–8,5%. Так, средняя розничная цена 1 кг зефира и пастилы выросла на 8,5% до 286,9 руб., 1 кг печенья — на 7,8%, до 172,1 руб., 1 кг пряников — на 7,2%, до 156,3 руб.

Ритейлеры видят, что сырье дорожает, но не принимают повышение цен более чем на 5–7%, сетует г-н Акульчев. При этом повышение цен даже на 5% приведет к снижению спроса, а подъем на 10% «изрядно откинет по продажам». Кондитерские изделия не являются продуктами первой необходимости, и если они окажутся «не по карману» покупателям, те будут вынуждены от них отказаться, напоминает исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин.