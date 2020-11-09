Десять компаний получили крупнейшие контракты на ремонт дорог. Кому достались 28 млрд руб.

В прошлом году самые крупные контракты на дорожные работы достались семи компаниям — на общую сумму 2,5 млрд руб. В 2020 г. таких организаций стало десять, а общий бюджет составил 28 млрд руб. РЕЙТИНГ

В Свердловской области завершился сезон дорожного ремонта. Наибольшее количество контрактов или самые крупные из них поделили десять компаний.

Большая часть всего бюджета на дорожный ремонт в 2020 г. (12,16 млрд руб.) досталась Свердловскавтодору, который до 2016 г. принадлежал Росимуществу. Затем его выкупило ООО «Гарант», которое считается близким УГМК, пишет портал 66.ru.

Трест «Уралтрансспецстрой», занявший второе место (4,6 млрд руб.), в 2018 г. выиграл один из крупнейших в регионе подрядов — на строительство ЕКАД на 8,86 млрд руб. В 2020 г. в числе прочего трест получил заказ на реконструкцию ул. Горького в Екатеринбурге.

Замыкают тройку «УралДорТехнологии» (3,7 млрд руб.), которая ранее принадлежала Галине Иост, теще бывшего министра транспорта Свердловской области Александра Сидоренко. В настоящее время соучредителями компании выступают Роман Жданов и Максим Гущин.

10 компаний, которые получили крупнейшие контракты в 2020 г.:

1 | Свердловскавтодор — 12,16 млрд руб.

2 | Трест «Уралтрансспецстрой» — 4,6 млрд руб.

3 | «УралДорТехнологии» — 3,7 млрд руб.

4 | «ГУДСР» — 2,9 млрд руб.

5 | «Мелиострой» — 1,6 млрд руб.

6 | «Жасмин» — 1,46 млрд руб.

7 | «Вест» — 552 млн руб.

8 | ТД «Урало-Сибирская Компания» — 472 млн руб.

9 | «Шалинское строительное управление» — 455 млн руб.

10 | «БерезовскДорСтрой» — 422 млн руб.

Всего в 2020 г. в дорожном фонде региона на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию трасс было заложено 18,5 млрд руб. Еще часть финансирования идет из муниципальных бюджетов, 3-4 млрд руб. ежегодно поступает из федерального и областного бюджетов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общий бюджет ремонтных работ в регионе в открытых источниках не публикуется.

В 2019 г. самые крупные контракты получили семь компаний — на общую сумму 2,5 млрд руб. «УралДорТехнологии» тогда заняли первое место с бюджетом в 1,13 млрд руб., «ГУДСР» — 696,68 млн руб., «Трест Уралтрансспецстрой» — 623,1 млн руб.

Среди других компаний с крупными контрактами: «Атомстройкомплекс» — 414,6 млн руб., Свердловскавтодор — 366,28 млн руб., «СК-Градстрой» — 213,6 млн руб. и ДЭП-44 — 125,5 млн руб. Остальные компании, которые выигрывали тендеры, не заключали контракты, в сумме превышающие 100 млн руб. Такие данные приводило в прошлом году издание РБК.