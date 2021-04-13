Ozon приобрел бывший банк «Ашана» у Совкомбанка

Небольшой банк нужен маркетплейсу, чтобы получить необходимый набор лицензий. Ранее схожую сделку совершил его конкурент Wildberries.

Один из крупнейших онлайн-ритейлеров России Ozon приобрел «Оней Банк» у Совкомбанка, объявили стороны, объявили компании. Покупка банка обеспечит Ozon необходимый набор лицензий для развития собственной финтех-вертикали и расширения финансовых услуг для покупателей и продавцов платформы, пояснили в компании. В Ozon ожидают, что сумма сделки не превысит $10 млн.

«Приобретение банка даст Ozon дополнительную гибкость в запуске финансовых инструментов для покупателей и предпринимателей. Это, например, платежные решения, в том числе на базе системы быстрых платежей, которая на текущий момент имеет самые низкие комиссионные ставки— отметил Ваэ Овасапян, вице-президент по финансовым сервисам Ozon, отметив, что компания продолжит развивать платежные сервисы и с другими банками.

Мы приобретали Оней Банк с целью его дальнейшего присоединения. Но когда к нам обратилась компания Ozon, искавшая в тот момент на рынке небольшой банк с целью покупки и интеграции в свою структуру, мы согласились на сделку и решили продать нашим давним партнерам этот качественный банковский актив, — прокомментировал предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

Планируется, что после закрытия сделки текущая команда банка «Оней» перейдет в Ozon.

«Оней банк» был учрежден в Москве в феврале 2013 г. французской Oney Group, которая входила в состав группы Auchan, и голландской Credit Europe Group N. V. (контролируется основателем одного из крупнейших финансовых конгломератов Турции ФИБА Холдинг). Российский банк был создан для обслуживания корпоративных клиентов, связанных с ритейлерами «Ашан», «Леруа Мерлен» и «Декатлон», а также для увеличения покупательской способности клиентов в торговых точках партнеров. Сеть дешевых товаров Fix Price перед выходом на биржу оценили дороже «Магнита»

В феврале 2021 г. основательница Wildberries Татьяна Бакальчук приобрела небольшой банк «Стандарт-кредит» с целью развития финансовых сервисов маркетплейса, а позже заявила, что ведет переговоры с банками на тему создания совместного финтех-продукта.

Ранее стало известно, что «Яндекс» ведет переговоры о покупке банка «Акрополь», который принадлежит гендиректору «Связного» Евгению Давидовичу. В ИТ-компании признавали, что в первую очередь заинтересованы в получении банковской лицензии.