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Сеть дешевых товаров Fix Price перед выходом на биржу оценили дороже «Магнита»

Сеть дешевых товаров Fix Price перед выходом на биржу оценили дороже «Магнита»
Иллюстрация: FixPrice.ru

Стратегия продажи товаров по низкой фиксированной цене оказалась очень успешной в эпоху падения доходов: Fix Price оценивают дороже крупнейших продуктовых ритейлеров. Но у сети есть свои риски.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Инвестбанки оценили сеть магазинов фиксированных цен Fix Price для IPO в диапазоне $7-11,5 млрд, пишет Forbes со ссылкой на три источника. Так, JP Morgan сейчас оценивает Fix Price для IPO в $7-9 млрд, а «ВТБ Капитал» — в $10,2-11,6 млрд или 753- 855 млрд руб. Для сравнения: капитализация ритейлера «Магнит» на Московской бирже составляет 501,3 млрд руб. по состоянию на 25 февраля.

Сеть Fix Price 15 февраля объявила о намерении провести первичное размещение акций на Лондонской бирже и получить вторичный листинг на Московской бирже. Компания планирует выйти на биржу в марте, ее бумаги продадут текущие акционеры, в том числе основатели Сергей Ломакин и Артем Хачатрян. Впрочем, они намерены остаться в бизнесе, и в Fix Price допускали, что могут и не выйти на IPO. Ранее в феврале сообщалось, что компания может быть оценена в $6 млрд, а за счет размещения акций ритейлер может привлечь не менее $1 млрд.

В Fix Price сообщали о росте выручки в 2020 г. на 33%, до 190 млрд руб., а чистой прибыли — до 17,6 млрд руб. Экономическая модель ритейлера — продажи товаров по низким фиксированным ценам — оказалась устойчивой в условиях падения доходов граждан и экономического спада. Однако у ритейлера есть несколько ключевых рисков, предупредил один из инвестбанков: открытие магазинов в «менее прибыльных» регионах и растущая конкуренция со стороны онлайн-ритейла.

Прибыль Fix Price до уплаты налогов оказалась выше, чем у любого публичного российского ритейлера

Сейчас Fix Price включает 4262 магазина более чем в 1000 населенных пунктах 78 субъектах России, а также в Казахстане, Грузии, Беларуси, Латвии, Киргизии и Узбекистане.

В ноябре 2020 г. успешное IPO провел один из крупнейших онлайн-ритейлеров России Ozon: в первый же день торгов его бумаги дорожали на треть.

Автор: Андрей Пермяков
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