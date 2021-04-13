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Привлечением инвестиций в Свердловскую область займется новый человек

Михаил Васильев
Михаил Васильев. Иллюстрация: Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области

Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области возглавит Михаил Васильев, ранее занимавший пост заместителя генерального директора. К нему в команду придет человек из Тюмени.

#ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА#ИНВЕСТИЦИИ#НОВОСТИ

Кадровое решение относительно главы Агентства  по привлечению инвестиций принималось в Министерстве инвестиций Свердловской области, которому оно подчиняется. Как рассказали в организации, Михаил Васильев работал в Агентстве с момента основания этой структуры в 2019 г.

Я считаю, что преемственность — это хорошо, — прокомментировал назначение Александр Породнов, который ранее возглавлял Агентство.

В свою очередь на место Михаила Васильева в Агентство по привлечению инвестиций пригласят нового человека. По информации ЕАН, это будет Андрей Шальнев из «Инвестиционного агентства Тюменской области».

Напомним, АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» — специализированная организация по работе с инвесторами, которая, в основном, оказывает бизнесу консультационные услуги, информирует о разнообразных программах господдержки, помогает с продвижением местных производителей на разных площадках — в России и за рубежом, поиском инвесторов, подбором площадок для размешения производства и др. Кураторами Агентства выступают министр инвестиционного развития Свердловской области Виктория Казакова и первый заместитель губернатора Александр Высокинский.

Ранее DK.RU писал, что Александра Породнова пригласили на место вице-президента в крупнейшее бизнес-объединение региона — Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП). Окончательное решение о его вхождении в СОСПП будет приниматься на днях.

15 апреля состоится годовое собрание СОСПП. Участники будут рассматривать ключевые вопросы, такие как вхождение в Союз новых членов, и принимать кадровые решения.

Мы надеемся, что президиум проголосует «за» Александра Породнова. На наш взгляд, молодые, креативные люди в команде помогают укрепить позиции союза. В настоящий момент процесс «омоложения» СОСПП идет не только внутри аппарата, но и внутри Союза в целом. Он усилится новыми членами. Их фамилии станут известны 15 апреля на годовом собрании, — отметили в СОСПП.

Автор: Инна Вейн
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