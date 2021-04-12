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Уральская парфюмерная сеть показала рекордную прибыль

Уральская парфюмерная сеть показала рекордную прибыль
Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

Косметическая сеть «Золотое яблоко» отчиталась о росте прибыли в 2020 году. Сеть начала экспансию на пределы России и привлекла к продвижению американского блогера.

#РИТЕЙЛ#ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО#НОВОСТИ

Парфюмерная сеть «Золотое яблоко» в 2020 г. получила 216,8 млн руб. чистой прибыли, этот показатель стал рекордным за все время существования компании. В 2019 г. прибыль «Золотого яблока» составляла 124,1 млн руб. Как говорится в отчете компании за прошлый год, выручка выросла в 1,5 раза до 22,4 млрд руб. (в 2019 г. — 13,8 млрд руб.).

«Золотое яблоко» было создано в 2009 г. в Екатеринбурге. Компания ведет деятельность под юрлицом «Мир красоты», учредителем которого является другое юрлицо — «РК Компани». В реестре Федеральной налоговой службы сказано, что учредители компании — Анна Кошкина (16,6%) и Ольга Русяева (83,4%). Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

На сегодняшний день уральская сеть «Золотое Яблоко» представлена 19 точками в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Челябинске, Самаре, Казани, Хабаровске, Саратове, Нижнем Новгороде и Волгограде.

«Золотое Яблоко» занимает третье место по товарообороту среди ритейлеров парфюмерии и косметики в России и второе место в e-commerce. Сеть также занимает первое место в стране по выручке с одного квадратного метра.

На данный момент в Екатеринбурге работает два супермаркета парфюмерного ритейлера в ТРЦ «Пассаж» и универмаге BOLSHOY.

В 2021 г. компания откроет первый магазин за пределами России — в Минске, а также уже начала сотрудничество с Кайли Дженнер, американской моделью и участницей одного из самых популярных ТВ-шоу в США «Семейство Кардашьян», писал DK.RU.  

Автор: Анна Хлебникова
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