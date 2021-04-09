Пандемия добила и без того хрупких сотрудников. Как спасти коллектив: пять шагов

Как улучшить настрой сотрудников в непростые времена? Стоит задавать вопросы с уточнениями и ставить новые цели, не только профессиональные. Инструкция.

Основатель JotForm Айтекин Танк уверен, что во время пандемии работодателям нужно особенно заботиться о благополучии сотрудников. Вот что он говорит:

— Поддерживать хорошее самочувствие сотрудников не всегда просто. Локдаун добавил проблем, и теперь стратегии, которые применялись до пандемии, не всегда бывают эффективны. Все больше людей говорят на такие важные темы, как стресс, беспокойство, устойчивость и выгорание. Согласно глобальному исследованию Gallup, благополучие состоит из пяти взаимосвязанных элементов:

Карьера: работа и другие ежедневные занятия.

Социальная сфера: крепкие отношения и любовь

Финансы: управление своими деньгами

Сообщество: вовлеченность в локальные дела

Физическая сфера: поддержание здоровья и энергии для выполнения задач.

Скорее всего, сегодня еще меньше людей сказали бы, что у них все отлично по всем направлениям.

Модель уязвимости и заботы о себе

Если вы хотите проявить внимание и заботу во время таких кризисов, как Covid-19, важно говорить людям о собственных проблемах. «Во-первых, признайте, что люди тревожатся, что они уязвимы и дезориентированы. И вы тоже, — говорит психиатр Джанпьеро Петрильери. — Не делайте вид, что все в порядке. Поделитесь своим опытом, попросите людей поделиться своим — и сделайте такую модель поведения нормой».

Задавайте дополнительные (не общие) вопросы

На вопрос «Как дела?» люди автоматически отвечают: «Спасибо, хорошо», — независимо от того, что они чувствуют на самом деле. Чтобы выудить правду, нужно задавать разные вопросы, пишет спикер и тренер по коммуникациям Дебора Грейсон Ригель в Harvard Business Review. Например, можно сказать «Чем хотите заняться сегодня?» или «Сообщите мне, если у вас что-то пойдет не так, потому что я готов поговорить».

Практикуйте рефлексивное слушание

Большинство из нас считают себя хорошими слушателями, но мы часто теряемся в мыслях, пока другой человек говорит. Или мы заняты обдумыванием ответа вместо того, чтобы проникнуть в суть произносимых слов.

Главное — полностью сосредоточиться на другом человеке. Слушайте, что он говорит, прислушивайтесь к тону голоса и следите за языком тела и жестами.

Устраивайте дни здоровья

Одним из положительных моментов этой пандемии стало то, что мы снова задумались о своем физическом и психическом здоровье. Даже когда мы сможем собираться вместе, давайте не будем тащиться в офис больными. Больничные должны стать нормой.

Поддерживайте оздоровительные цели

Даже если у вашей команды все в порядке, всегда есть, что улучшить. Большинство людей ставят карьерные цели, так почему бы не установить оздоровительные? Например, больше спать, есть больше овощей или решить финансовую задачу.

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