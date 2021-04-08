«Нам всем пора обучать свое сознание. Вирус даже дал нам время для этого»

Татьяна Черниговская рассказала о двух серьезных проблемах, которые человечеству предстоит решить в ближайшие годы. Первое, что нужно сделать всем нам — умерить гордыню.

Татьяна Черниговская, ученая-нейролингвист, пишет в своем блоге на Facebook:

— Пришла пора нам объединиться перед двумя очень серьезными вызовами. Это биологический вызов: пандемия и вирус. И технологический вызов: когда разные вещи начинают представлять для нас возможную угрозу. Это глобальное потепление, непредсказуемые изменения климата. Их практически невозможно контролировать, и это, разумеется, отразится на жизни планеты.

Кроме того, есть и кризис, связанный с развитием цифровых технологий, с развитием искусственного интеллекта, когда человечество все больше своих функций, своих умений передает программам. Это все влечет за собой необходимость развития особенной ответственности и рефлексии.

Наша жизнь вовсе не состоит из чего-то отдельного. Мир не представляет собой отдельные области. Все зависит от всего. Это очень напоминает то, что мы знаем из квантовой механики. Наблюдаемые объекты имеют те или иные свойства в зависимости от того, кто наблюдатель. Поэтому формирование нас как наблюдателей, как действующего лица в этом мире становится жизненно важным.

Мы должны обучать свое сознание, делать его более тонким, более восприимчивым. Убирать гордыню. Не считать, что мы самые главные на Земле, но считать, что от нашего поведения очень многое зависит. Поэтому сейчас время, которое и дал нам этот жестокий вирус, — время паузы, когда нужно подумать, и подумать о самых важных вещах. Мы должны внести поправки в этические нормы. Это другой мир и нужно учиться в нем жить. Мы почти что попали на другую планету. Без очень ясной, глубокой и ответственной позиции каждого из нас планета и наша цивилизация под угрозой.

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