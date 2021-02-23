Татьяна Черниговская: «Как в обществе будут сосуществовать люди с чипами и без?»

«Как будут сосуществовать в обществе обычные люди и те, над кем произведена технологическая или генетическая модификация? Петя Сидоров без чипа и с ним — это одна и та же личность или уже разные?».

Татьяна Черниговская, ученая-нейролингвист, пишет в своем блоге:

— Вставить в голову человека чип, который увеличит скорость протекания нервных процессов и объем памяти, возможно уже прямо сейчас. И тогда я задаю вопрос: Петя Сидоров без чипа и с ним — это одна и та же личность или уже разные? Как будут сосуществовать в обществе обычные люди и те, над кем произведена технологическая или генетическая модификация?

Эта тема сейчас волнует многих ученых. Например, мой коллега психофизиолог Александр Каплан тоже ищет ответ на этот вопрос. Александр Яковлевич изучает работу мозга в режиме реального времени, исследует резервы человеческого мозга и его взаимодействие с компьютером. Как и я, профессор Каплан читает публичные лекции.

Разговор не идет о том, что в мозгу не хватит места. Его там хватит на все, что хочешь. Вопрос в том, как с этой информацией справляться. Профессор Каплан так говорит о проблеме:

«Как помочь мозгу в эти непростые времена? Цифровая эра — это принципиально другая жизнь. Мы еще не почувствовали, куда мы попали: цифровизация, переход на новые способы подачи информации, интенсивность обмена, мультимедийность. Одна из главных тенденций в науке — объединить мозг с искусственным интеллектом. Возможно, получится установить такой контакт, постепенно вырабатывая естественный язык общения с новым партнером. Мы же учимся говорить в детстве. Мы вырабатываем язык, чтобы установить контакт со взрослым человеком, а тут точно такая же ситуация. Мы постепенно погружаемся в этот мир, и звоночки не очень хорошие».

— Меня давно мучает вопрос, но у меня нет на него никакого ответа. Все как-то нет времени. Надо на самом деле сесть с художниками (не с учеными, а с художниками) и поговорить с ними. Может быть, они мне мозги прочистят. Я давно хочу знать: вот стакан уже есть, реальный стакан. Он здесь стоит. Зачем его рисовать? Я задаю серьезный вопрос. Нешуточный. Вот в когнитивном смысле: как людям пришло в голову начать дублировать мир? Почему наш мозг таков, что он хочет все время дублировать миры? Вся наша цивилизация на этом стоит. Почему мы рыдаем над несуществующими тургеневскими барышнями? Страданиями юного Вертера? Этого же нет ничего. Откуда это вообще взялось?

Не существует Анны Карениной, Наташи Ростовой, Рахметова и других персонажей. Люди, читая эти произведения, сопоставляют свою жизнь с судьбой героев, которых нет. Получают положительные или отрицательные эмоции. Все это влияет на психику.

Например, герой романа Николая Чернышевского «Что делать?» Рахметов ложился на гвозди, тем самым испытывая себя. А тургеневским барышням было свойственно постоянно падать в обморок. Практически сразу после того, как эти произведения были написаны, девушки охотно начинали падать в обморок, а многие люди — испытывать себя.

Известный советский и эстонский литературовед и семиотик Юрий Лотман утверждал, что искусство не копирует жизнь, оно ее порождает.

Ранее на DK.RU: Татьяна Черниговская: «Общаетесь с дураками и смотрите тупые фильмы? Потом не жалуйтесь»