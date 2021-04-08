«Проводят незаконно, без судебного решения». ФСБ нагрянула с обыскам к известному адвокату

Офисы Сергея Колосовского в Екатеринбурге обыскивают, сотрудников не пускают на рабочие места. Силовики сообщают, что адвокат и его сотрудники попали под удар из-за защиты директоров фирм-однодневок.

В Екатеринбурге ФСБ проводит обыски в офисе юридических фирм известного екатеринбургского адвоката Сергея Колосовского. Происходящее DK.RU прокомментировала адвокат, представитель конторы «Магнат» Мария Кириллова:

Обыски проводятся незаконно, без судебного решения на производство обыска в адвокатской конторе. Допускаются многочисленные нарушения закона, адвокатов не пускают на рабочие места.

ЕАН, со ссылкой на собственные источники, пишет, что обыск идет в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». При этом отмечается, что адвокатская контора «Магнат» связана с делом опосредованно, «речь идет о финансовой фирме «Магнат».

«Коммерсант-Урал» сообщает, ссылаясь на собственный источник в силовых структурах, что речь идет о раскрытии схемы обнала. Якобы ООО «Аудиторская фирма «Магнат» и ООО «Юридическая финансовая компания «Магнат» представляли интересы директоров компаний, которые уходили от налогов.

Источник Znak.com в силовых структурах сообщил, что адвокатское бюро Сергея Колосовского и его сотрудники не являются фигурантами дела. Интерес к конторе вызван тем, что они якобы защищали директоров фирм-однодневок (участвовавших в системе обналичивая) в суде использовали статус адвокатской конторы для того, чтобы избежать обысков.

Сергей Колосовский раньше работал в правоохранительных органах, адвокат получил широкую известность после ряда резонансных дел с участием силовиков и чиновников.

Ранее Сергей Колосовский комментировал DK Екатеринбург прекращение уголовного дела против ректора Уральского государственного медицинского университета Ольги Ковтун.

В конце марта ФСБ задержала главу группировки, следившей за чиновниками и бизнесменами. В числе пострадавших — совладелец компании «Мотив» Виталий Кочетков, спикер гордумы Игорь Володин и еще несколько известных в Екатеринбурге людей. Вероятно, их хотели шантажировать.