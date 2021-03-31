ФСБ задержала главу группировки, следившей за чиновниками и бизнесменами

В числе пострадавших — совладелец компании «Мотив» Виталий Кочетков, спикер гордумы Игорь Володин и еще несколько известных в Екатеринбурге людей. Вероятно, их хотели шантажировать.

Евгений Базанов, руководитель группы из 10 человек, незаконно прослушивавшей и следившей за екатеринбургскими чиновниками и бизнесменами, пытался пересечь границу с Казахстаном, но его задержали сотрудники ФСБ. До этого момента он находился под подпиской о невыезде. После попытки побега Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал его на два месяца, до 26 мая.

Вчера силовики провели обыски по 13 адресам и доставили на допрос семерых подозреваемых по этому и другим эпизодам.

Спектр деятельности Базанова и его «коллег» был широким: предъявлены обвинения по пункту «а» части 3 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»), а также части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия»), сообщил Znak.com со ссылкой на пресс-службу суда.

В числе пострадавших по делу о прослушке оказались спикер гордумы Игорь Володин, руководитель аппарата мэрии Екатеринбурга Илья Захаров, советник губернатора Свердловской области Анатолий Шарапов и совладелец компании «Мотив» Виталий Кочетков.

По данному факту расследуется дело по части 1 статьи 138 УК РФ («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений»). Ситуация находится под личным контролем главы УФСБ по Свердловской области Алексея Зиновьева.

Ранее DK.RU писал об обысках, проведенных силовиками в офисе компании «Мотив» и в квартирах ее сотрудников. Против генерального директора «Мотива» Алексея Артемасова возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Была высказана версия, что на самом деле следственные органы интересует учредитель «Мотива» Виталий Кочетков.

Напомним, что прошлым летом головной офис компании в Екатеринбурге уже обыскивали.